Monsalve por robo en el Ministerio de Desarrollo Social: “Al Gobierno le corresponde no levantar especulaciones”

El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, abordó el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, luego de que delincuentes aseguraran a un guardia ser sobrinos del titular de la cartera, Giorgio Jackson, y contar con su autorización para entrar al edificio.



Monsalve señaló este viernes que “al Gobierno le corresponde, primero, no levantar especulaciones, y en segundo lugar, colaborar para que el Ministerio Público pueda aclarar los hechos. Es el fiscal el que tendrá que entregar las causas y los autores de este delito”.



“Lo que ha cuestionado el Gobierno es el uso de la comisión de un delito para denostar a un ministro de Estado, acusarlo eventualmente de la comisión de delito sin tener ni el menor fundamento, la menor evidencia y por tanto eso constituye una actitud total y absolutamente reprochable e irresponsable”, expuso, a propósito de las críticas que piden la renuncia de Jackson.



Añadió que “estos delitos tienen una característica principal, que es hacer creer a la víctima de que efectivamente está hablando con quien se le cree o le interesa que la persona tenga la convicción para producir el delito, sino no se produciría”.



“Por lo tanto, esa aclaración la tiene que hacer el Ministerio Público, pero es evidente que no fue el ministro. Creo que esa certeza es clara. Será el Ministerio Público que tendrá que ver bajo qué mecanismo finalmente se engañó o no se engañó al guardia”, agregó.



Monsalve indicó que “ayer sostuve, y quiero volver a decirlo, que en este caso estamos -y creo que ha sido ratificado a partir del avance de la investigación- frente a un delito cometido por delincuentes comunes. Y creo que hasta ahora los antecedentes permiten mantener completamente esa afirmación”.



Agregó que los computadores robados y recuperados este jueves eran de funcionarios del gabinete del ministro, de la sección auditoría y de la Subsecretaría de Evaluación Social, y que “la información que tenían está respaldada y el Ministerio Público los va a poder periciar”.



Sobre el contenido de la caja fuerte, la autoridad aseguró que “eran fundamentalmente boletas de garantía. Siendo información relevante tampoco se pierde, porque las boletas de garantías se adquieren ante una institución financiera. Tampoco es pérdida de información que no podría recuperarse”.