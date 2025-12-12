Monsalve sobre cierre de la investigación: “Mi inocencia se sostiene en un robusto conjunto de hechos”

Luego de que se anunciara el cierre de la investigación en la causa de abuso sexual y violación que se sigue en su contra, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, emitió una declaración pública este jueves desde Viña del Mar.



Monsalve calificó como un hecho de “la máxima gravedad” que una decisión procesal de tal envergadura sea conocida por la prensa antes que por los propios intervinientes en el caso.



Según dijo, al momento de emitir su declaración, no había recibido una notificación formal por parte del sistema judicial sobre el cierre de la investigación.



“Lamentablemente, esto no es un hecho aislado”, declaró, “sino que responde a una estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia”.



El comunicado de Monsalve acusa que estas filtraciones buscan “instalar verdades mediáticas al margen del conducto judicial regular”, cuestionando así la forma en que se ha manejado información sensible de la causa.



Más allá sus críticas a las irregularidades en la forma, consideró que el avance hacia la siguiente etapa del proceso es fundamental.



Monsalve expuso que su estrategia de defensa no se basará en declaraciones retóricas. “Mi inocencia se sostiene en un robusto conjunto de hechos, evidencias objetivas y pericias técnicas, y no meramente en mi convicción personal”, aseveró.



El exsubsecretario indicó, además, que estos antecedentes se han mantenido bajo reserva hasta ahora, pero que podrán ser expuestos en el desarrollo del juicio público.



Monsalve confía en que dichas pruebas serán valoradas en lo que calificó como un “juicio público e imparcial”, que es el escenario que dice querer para limpiar su nombre.



Una vez que reciba la notificación formal y comiencen a correr los plazos legales, él y su equipo de defensa evaluarán en detalle el estado de la investigación.



Manuel Monsalve adelantó también que será prioritario para su defensa “asegurar que se realicen todas las diligencias claves para nuestra teoría del caso”. Esto implica un análisis exhaustivo de lo actuado por el Ministerio Público.



El exjefe civil de las policías no descartó ejercer acciones legales para solicitar más pesquisas. “No descartamos ejercer las facultades que nos otorga la ley para solicitar la reapertura de la investigación”, declaró.



Esto ocurriría, explicó, si consideran que “faltan pericias indispensables para demostrar mi inocencia”, mostrando una defensa que se anticipa a ser activa y no meramente reactiva.