Monsalve y Carabineros descartan uso de escopeta en caso de mujer herida en el ojo en La Victoria

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la denuncia realizada por una mujer de 25 años, quien resultó con una lesión ocular tras el disparo de un perdigón en la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y descartó que dicho disparo fuera realizado por carabineros.

Monsalve sostuvo que “la herida está en el párpado y no en el globo ocular.Además, desde Carabineros aseguraron que no hubo uso de armas a perdigones durante el ‘11’”.



“Se ha consultado la eventualidad de uso de escopeta durante la transcurso de la noche, entiendo que no se hizo uso de elementos de esa naturaleza. Por eso, Carabineros ha hecho a denuncia al Ministerio Público y se va a llevar adelante la investigación a través de la Policía de Investigaciones”, indicó el subsecretario.



Mientras que el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Enrique Monrás, también descartó el uso de escopetas por parte de Carabineros en dicho sector.



“La información que nosotros manejamos es que el día de ayer, en ese sector, no se hizo uso de un arma de fuego, de una escopeta”, añadió.



“Nosotros dimos cuenta al Ministerio Público para que se iniciara la investigación por parte de ese ente”, agregó.