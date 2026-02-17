“Motochorro” atropelló y mató a adulta mayor en Maipú mientras se daba a la fuga

Una adulta mayor de 75 años falleció la tarde-noche del lunes tras ser atropellada por un motochorro que escapaba a alta velocidad por la vereda, luego de cometer un robo. El hecho generó profundo impacto en un barrio residencial de la comuna de Maipú, en la región Metropolitana.

El incidente se produjo en Avenida El Rosal. En ese lugar, el delincuente huía tras sustraer un celular minutos antes.

La víctima fue identificada como Carmen. Según informaron en el matinal Tu Día, la mujer había salido de su vivienda para despedirse de sus familiares cuando ocurrió la tragedia.

De acuerdo con el testimonio de su familia, el sujeto se detuvo tras el impacto, miró a la adulta mayor tendida en el suelo y luego continuó su fuga. Escapó por pasajes cercanos y, hasta ahora, su paradero es desconocido.

La mujer fue trasladada a la Clínica Indisa, donde se confirmó su fallecimiento producto de la gravedad de las lesiones.

Con el paso de las horas se conoció que, instantes antes del atropello, un joven había sido víctima del robo de su celular. Por esa razón, el antisocial se encontraba huyendo cuando embistió a la adulta mayor.

Familia pide identificar a motochorro que mató a adulta mayor en Maipú

La familia hizo un llamado a la comunidad para aportar antecedentes que permitan ubicar al responsable. Solicitaron que cualquier persona que tenga información la entregue a las autoridades.

El sujeto se desplazaba con casco negro y en una motocicleta roja marca Honda. En la vía pública quedaron restos del vehículo, lo que evidenciaría la fuerza del impacto que terminó con la vida de la mujer.

Según antecedentes de Carabineros, el individuo circulaba sin patente. Sin embargo, la familia aseguró que la motocicleta portaba una placa que comienza con la letra “T”.

Motochorro mata a adulta mayor en Maipú: “Fue en cosa de segundos”

El matinal de Canal 13 conversó con Javiera, sobrina nieta de la víctima, quien la había visitado durante la tarde del lunes. La joven relató que Carmen salió de su casa para despedirse y que incluso planeaban tomarse una fotografía antes del accidente.

“Alcanzamos todos a cruzar para cargar las cosas. Sale mi tía y queda ahí. Pasa la moto, pero fue en una cosa de segundos, porque podría haberle pasado a mí, a mi hermana, a mi papá”, relató.

“El tipo la mira un segundo y se va por esta calle. Si es que alguien dentro de ese rango horario o la municipalidad, por las cámaras, que pueda colaborar”, añadió la joven.