Muere a los 60 años Frank Fritz, reconocido presentador de “Cazadores de Tesoros”

Durante este martes se confirmó el fallecimiento de Frank Fritz, uno de los presentadores del popular programa de History Channel, “Cazadores de Tesoros” (“American Pickers” en su título original).

Fritz, quien tenía 60 años, perdió la vida la noche de este lunes, de acuerdo a lo informado por su compañero de programa, Mike Wolfe.

“Con el corazón roto les comparto a todos ustedes que Frank falleció anoche”, manifestó Wolfe en su cuenta de Instagram.

Asimismo, señaló que “conozco a Frank desde hace más de media vida y lo que has visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador que era tan sensible como divertido”.

“Al igual que fuera de cámara, Frank tenía una manera de llegar a los corazones de muchos simplemente siendo él mismo”, sostuvo.

Por último, mencionó que “hemos realizado innumerables viajes y compartido tantas millas y me siento bendecida de haber estado a su lado cuando emprendió el último viaje a casa. Te amo amigo y te extrañaré mucho. Sé que estás en un lugar mejor”.

El fallecido presentador, junto a Wolfe, protagonizó por cerca de 11 años el programa de History Channel, donde recorrían distintos puntos de EEUU buscando antigüedades y artefactos que pudieran vender en su tienda o coleccionar.

En tanto, en el año 2021, Frank decidió dejar el espacio, por aparentes problemas de salud, y de hecho, según consignó Radio Biobío, el 2022 se reveló que sufrió un accidente cerebro vascular, algo que debilitó aún más su cuerpo.