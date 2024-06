Muere el conocido youtuber “Comicstorian” en “desafortunado accidente”

El youtuber Ben Potter, conocido en la plataforma como “Comicstorian” y en donde acumulaba tres millones de seguidores, falleció inesperadamente, según informó a través de redes sociales su esposa Nathalie Potter.

A través de su cuenta de X, Potter anunció el deceso del creador de contenido, el cual habría tenido lugar el pasado sábado 8 de junio “en un desafortunado accidente”.

Ben era reconocido por la comunidad de Youtube debido a sus videos relacionados a las historietas de las empresas Marvel, DC, Dark Horse, entre otras. En la publicación, Nathalie lo describió como “una de las mejores y más solidarias personas que cualquiera podría pedir”.

“Era alguien que escuchaba y dedicaba tiempo a sus seres queridos. Haría todo lo posible para hacer reír a todos y asegurarse de que estuvieran bien. Él era nuestra roca y tranquilizaba a sus seres queridos cuando lo necesitaban”, expresó.

Asimismo, reveló que para el youtuber “su canal fue uno de los mayores logros y, aunque todos necesitamos tiempo para llorarlo, sé que a él no le gustaría que terminara así. Pasó más de 10 años difundiendo su amor y aprecio por sus pasatiempos Fue gracias a su amor por las historias apasionantes y los personajes bien escritos lo que le impulsó a iniciarse en YouTube”.

“El equipo y yo queremos que esto siga así. Honrarlo contando grandes historias de grandes personas, así como manteniendo viva la memoria de nuestro propio superhéroe. Nos apoyamos mutuamente en todo lo que queríamos hacer y no voy a parar ahora”, sentenció.

Two days ago, on June 8th, my husband, Ben Potter, passed away in an unfortunate accident.



To many of you, he was Comicstorian, voicing stories from across multiple different mediums. To his loved ones, he was one of the best and most supportive individuals anyone could ask for.…