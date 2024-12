Mundaca: “Ministerio de Seguridad no otorga ningún rol significativo a gobernadores”

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se refirió al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y aseguró que, en reunión con la ministra de Interior, Carolina Tohá, “le planteamos que el Ministerio de Seguridad Pública no otorga ningún rol significativo a los gobiernos regionales ni establece espacios para el apoyo de los gobiernos regionales… No tenemos unidad de criterios”.



En conversación con Radio Duna, Mundaca señaló que “los gobernadores están planteando tener una división de prevención del delito dentro de los gobiernos regionales y eso se ha ido dilatando. Los gobiernos regionales ponemos muchos recursos en materia de seguridad, pero en la práctica, no tenemos ningún tipo de coordinación”.



También el gobernador de Valparaíso abordó la figura de los delegados presidenciales. “Había un compromiso de terminar con los delegados presidenciales y eso no se ha cumplido y eso genera muchos traslapes. La ministra Tohá sabe cuál es nuestra posición y la respuesta que nos da es que así se representa el gobierno regional”.



Respecto al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, Mundaca explicó que “tal como está, favorece la centralización y nos deja fuera a los gobernadores regionales en el rol de colaborar para enfrentar la delincuencia”, crítico la autoridad.



El gobernador también planteó los problemas que tienen con la Dirección de Presupuestos (Dipres), afirmando que “tenemos una incompatibilidad absoluta en los antecedentes que tiene la Dipres y lo que tiene los gobiernos regionales. Todos tenemos problemas por la no restitución de la caja que administramos y la pregunta de fondo es a quién le corresponden los recursos”.