“Muy injusto”: Karen Doggenweiler responde a las críticas como animadora de Viña por su matrimonio con Enríquez-Ominami

Karen Doggenweiler alzó la voz en una reciente entrevista, y se refirió a las críticas que ha recibido por su matrimonio con Marco Enríquez-Ominami, luego de ser confirmada como la animadora del Festival de Viña del Mar 2025.

La conductora, en diálogo con La Tercera, abordó los cuestionamientos por su nombramiento, algo que incluso hace unas semanas desató los rumores de que supuestamente el anuncio de su llegada a la Quinta Vergara se retrasó por motivos políticos, que tenían relación con su esposo.

En este sentido, Doggenweiler remarcó en torno a las críticas que “es muy injusto. Yo tengo una carrera de 30 años y siempre de mucha cercanía con el público. Y siempre me he mantenido independiente en mi carrera. Soy mamá, soy periodista, soy mujer”.

“No puede ser que en Chile a uno se la juzgue por lo que supuestamente dice o dijo o hizo el marido”, añadió.

Asimismo, planteó que “no es posible que en Chile uno se case y pierdas tu identidad o pases a ser la extensión de tu marido”.

“Es una situación que parece como de 1900, no sé, no sé ni qué año decir, 1940, no sé. Que te hicieran una pregunta así o ver comentarios así, yo creo que son de otro siglo”, expresó.

Además, la comunicadora defendió su larga trayectoria en televisión, subrayando que “yo he mantenido mi carrera y ha sido a base de mucho esfuerzo. Yo estudié periodismo, llegué a hacer mi práctica el año 91. He estado en el departamento de prensa, en programas de entretención, he hecho estelares, docus como Mamá a los 15, Baile en TVN. Tengo una (gran) cantidad de programas, matinales”.

“Mi carrera es mía. La he hecho yo, la he construido yo, con mucho esfuerzo, con dedicación, con compromiso, con convicción. Y eso es lo que vale para mí. Eso es lo que vale”, sostuvo.

En la misma línea, descartó que el anuncio se haya retrasado por temas políticos vinculados al excandidato presidencial. “De ninguna manera, absolutamente falso, y hemos seguido todo el cronograma hecho con anticipación. O sea, no existió eso, de ninguna manera”, sentenció.