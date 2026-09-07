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Natalia Duco vuelve a La Moneda como asesora del Segundo Piso

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, dijo que “la exministra Duco es alguien que ha hecho un gran aporte al deporte nacional. Creo que es alguien que es valioso que se incorpore a asesorar en materia deportiva dentro del Segundo Piso, del gabinete presidencial”, consignó T13.

Patricia Schüller Gamboa
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Natalia Duco vuelve a La Moneda como asesora del Segundo Piso

La exministra del Deporte, Natalia Duco, volverá a asumir funciones dentro del Gobierno tras haber presentado su renuncia al cargo el 14 de agosto pasado, en medio de cuestionamientos de la Contraloría por el uso irregular de un vehículo fiscal..

Según consignó The Clinic, Duco se sumará al grupo de asesores presidenciales liderado por Alejandro Irarrázaval, sellando un rápido regreso al núcleo de Palacio luego de haber encabezado el Mindep durante los primeros cinco meses de la administración.

Su salida se llevó a cabo con un cambio de gabinete, en el que se le vio visiblemente afectada. En su reemplazo, el Mandatario designó justamente a uno de sus asesores del Segundo Piso, Francisco Riveros.

“La exministra Duco es alguien que ha hecho un gran aporte al deporte nacional. Creo que es alguien que es valioso que se incorpore a asesorar en materia deportiva dentro del Segundo Piso, del gabinete presidencial”, aseguró el ministro Riveros, consignó T13.

Riveros cerró asegurando que son “bienvenidas y bienvenidos todos quienes quieran contribuir al deporte chileno”.

Kast aceptó renuncias de ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario Andrés Otero
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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