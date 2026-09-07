Nicolás Yunge revela que estuvo en coma y sigue en la UCI: espera resultado de biopsia por posible cáncer

Nicolás Yunge entregó nuevos y preocupantes antecedentes sobre el problema de salud que lo mantiene internado en una Unidad de Cuidados Intensivos en Reino Unido, país donde reside desde hace varios años.

El recordado participante de “Perla, tan real como tú” había generado preocupación entre sus seguidores al compartir registros desde el hospital.

Ahora, publicó un nuevo video en el que explicó qué ocurrió y cómo su estado se complicó al punto de requerir cuidados intensivos, recogió Publimetro.

Todo comenzó con un quiste que tenía en la mandíbula, el cual fue retirado junto a una muela del juicio.

El tejido fue enviado a biopsia debido a la sospecha de que pudiera corresponder a un cáncer.

Sin embargo, al día siguiente del procedimiento comenzó a presentar una importante inflamación.

“El domingo ya no podía respirar”

Yunge relató que su condición empeoró rápidamente durante el fin de semana.

“Lo que pasó fue que tenía un quiste en la mandíbula, que fue sacado con una muela del juicio el viernes y se mandó a biopsia pensando que era cáncer”, explicó.

La situación se volvió crítica el domingo, cuando comenzó a tener serias dificultades para respirar.

El exchico reality contó que solicitó una atención de urgencia con su dentista. Cuando llegó al lugar, su estado ya era preocupante.

“Cuando llegué, me estaba poniendo azul. La tráquea se me estaba cerrando”, relató.

Ante la emergencia, el equipo médico debió actuar rápidamente.

Nicolás Yunge aseguró que fue puesto en coma y posteriormente permaneció internado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

El influencer también había revelado que durante la emergencia recibió adrenalina y morfina.

Nicolás Yunge sigue esperando el resultado de una biopsia

Pese a que pudo reaparecer en redes sociales, Nicolás reconoció que todavía no tiene claridad respecto de su diagnóstico ni puede asegurar que se encuentre fuera de peligro.

Una de las principales incertidumbres tiene relación con el quiste que fue retirado de su mandíbula.

“Todavía no sé si estoy bien, todavía no sé si es otro cáncer, todavía no sé si estoy fuera de peligro, todavía estoy inflamado”, manifestó.

El exintegrante de Perla también explicó que la gran cantidad de morfina recibida durante su hospitalización sería la razón por la que aparece hablando más lento en sus videos.

Pese al complejo escenario, aseguró que mantiene el ánimo mientras continúa internado en Reino Unido.

Yunge aprovechó la actualización para agradecer los numerosos mensajes que ha recibido desde que dio a conocer su situación.

“Quiero agradecerles de todo corazón por el cariño, la preocupación, por todo”, expresó.

El registro provocó una nueva ola de mensajes de apoyo de sus seguidores, especialmente desde Chile, mientras Nicolás Yunge continúa a la espera de conocer el resultado de la biopsia.