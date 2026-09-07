Uno de los grupos más influyentes de la cumbia chilena: Tropikal Sound regresa con nuevo trabajo musical

Discos de oro y de platino, éxitos como “Haciendo el amor” y “Bailantero Parrandero”, con los que obtuvieron los primeros lugares en los ránking radiales y un sinnúmero de presentaciones a lo largo de nuestro país. Con esas credenciales regresa la banda pionera del movimiento sound en nuestro país. Hablamos del grupo Tropikal Sound, quienes vuelven a la escena musical y traen un remozado mix de su single “Quién manda aquí”, que fuera parte de sus grandes éxitos.

De la mano del cantante Erick Berrios, “Tropikal Sound” mantiene el sonido original de la banda, con el que triunfaron en todo el país, pero con un toque más actual, acorde a los tiempos que corren.

“Sentimos que era el momento de volver”

“Sentimos que era el momento de volver. Muchos de nuestros fans de años nos preguntaban cuándo sería nuestro regreso. Nos entregaron constantes muestras de apoyo y eso nos motivó a volver, con la formación original de la banda”, explican sus músicos.

La agrupación está conformada, además de Erick Berrios en la voz, por Roberto Moscoso en el bajo, Herman Muñoz en la percusión, Jonathan Quezada en los teclados, Roland Cartes en la guitarra, Silvio Moscoso en la batería y Cristian Gutiérrez en la animación.

“Estamos en el proceso de reedición de varios de nuestros éxitos y en esta ocasión presentamos el mix ‘Quién manda aquí’, pero en una versión remasterizada y actual”, cuentan sus integrantes.

Pese a que fueron los impulsores del estilo sound, durante la década de los 90, la banda ha sabido reinventarse: “Estamos explorando nuevos sonidos y ritmos que permitieron con la voz fresca y nueva de Erick Berrios, desmarcarnos del estilo sound base”.

“Hemos puesto mucha dedicación y esfuerzo en este regreso, con el objetivo de entregarle lo mejor de lo nuestro a los fans. Nos motiva mucho el reencuentro con nuestro público, que han esperado por años escuchar a la banda original y también mostrarles nuestro trabajo a las nuevas generaciones, que gustan de estos sonidos”, concluyen.