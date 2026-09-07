Grau por menor inversión pública: “Me preocupa que se parezca a Argentina”

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuestionó la decisión de reducir la inversión pública en medio de un desempleo de 9,5%. Advirtió que un ajuste de este tipo no solo afectaría la actividad y el empleo en el corto plazo, sino también las capacidades productivas del país a futuro.



“Estamos en la situación con 9,5% de desempleo, no parece razonable estar reduciendo la inversión pública”, aseguró el exministro en entrevista con Radio 13C.



“A mí me preocupa que esto se parezca a Argentina. Nadie va a discutir que equilibrar las cuentas fiscales en un lugar como Argentina es una buena noticia, pero el problema es que han reducido la inversión pública en un 80%. Y van tres años con un 80% menos de inversión pública”, aseguró.



“No es el caso chileno, porque insisto, 80% versus 14% es una gran diferencia”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que reducir este componente del gasto no solo impactaría la actividad económica y el empleo en el corto plazo, sino que también podría debilitar las capacidades productivas del país a futuro.



“Esto no es solo un asunto de corto plazo, no es solo que reducir la inversión pública no te permite abordar el desempleo ahora, sino que además lo que ocurre es que lo productivo, si alguien quiere exportar, si alguien quiere abrir un nuevo negocio, necesita carreteras por donde pasar. Necesita puertos”, aseguró



También señaló que “necesita que existan instituciones públicas como el SAG, necesita que exista ProChile que promueva la inversión la exportación de nuestros productos. Hay muchas cosas que dependen en lo productivo de que el Estado, sobre todo, haga estas inversiones de largo plazo”.