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En Antofagasta cayó condenado por homicidio calificado que se escapó en traslado al bautizo de su hijo

La recaptura del colombiano Néstor Jair Quiñones Hernández (21) estuvo a cargo de detectives de la Brigada de Homicidios de Copiapó, quienes lo ubicaron en una toma ubicada en la comuna de Antofagasta.

Patricia Schüller Gamboa
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En Antofagasta cayó condenado por homicidio calificado que se escapó en traslado al bautizo de su hijo

La Policía de Investigaciones (PDI) recapturó en Antofagasta al colombiano Néstor Jair Quiñones Hernández (21), condenado a 10 años de presidio por homicidio calificado. El jueves pasado este se escapó durante el traslado al bautizo de su hijo en Copiapó.

Por esta fuga hay ocho personas detenidas, incluidos tres funcionarios del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Copiapó. Estos prestaron diversos tipos de apoyo al condenado para concretar su escape.

La recaptura estuvo a cargo de detectives de la Brigada de Homicidios de Copiapó, quienes lo ubicaron en una toma ubicada en la comuna de Antofagasta.

Su fuga se produjo durante el traslado al bautizo de su hijo, autorizado por el Juzgado de Garantía de Copiapó. La Fiscalía Regional de Atacama abrió causa penal. Tras las primeras diligencias de la PDI, se produjeron las detenciones.

En el caso de los funcionarios, se trata de dos hombres y una mujer del centro de internación a cargo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (exSename), investigados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía por su presunta responsabilidad en los hechos.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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