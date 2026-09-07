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Amparo Noguera sorprende con llamativo cambio de look: Mira cómo luce ahora

La actriz nacional llamó la atención en unas imágenes difundidas en redes sociales, donde se aprecia que dejó atrás su tradicional cabello castaño.

Leonardo Medina
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Amparo Noguera sorprende con llamativo cambio de look: Mira cómo luce ahora

Amparo Noguera sorprendió recientemente con un llamativo cambio de look, lo cual quedó al descubierto con unas imágenes publicadas en redes sociales. 

La actriz nacional posó junto a dos jóvenes, quienes serían sus estudiantes, según consignó Página 7

En las fotos, compartidas en Instagram por @bastiandelcampo, se aprecia que Noguera dejó atrás su tradicional pelo castaño.

Y en su lugar, la famosa intérprete luce un cabello rubio platinado

De momento, se desconoce si este cambio fue por decisión personal, o tiene relación con algún nuevo proyecto profesional.

Mira las imágenes:

Amparo Noguera sorprende con un llamativo cambio de look
Instagram (@bastiandelcampo)
Amparo Noguera sorprende con un llamativo cambio de look
Instagram (@bastiandelcampo)
Source Texto: La Nación/Foto: 24 Horas
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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