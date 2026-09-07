Qué hacer en Concepción: lugares para jugar juegos de mesa, videojuegos y arcade con amigos

En Concepción puedes encontrar espacios con consolas, juegos de mesa, realidad virtual, karaoke e incluso restaurantes donde puedes jugar mientras disfrutas de algo para comer.

En esta guía reunimos algunas alternativas para que puedas juntarte con tus amigos a probar distintos juegos y pasar varias horas de diversión. Revisa estos lugares y descubre qué hacer en Concepción si quieres salir de la rutina y disfrutar de un panorama diferente.

Qué hacer en Concepción: lugares para disfrutar videojuegos, consolas y realidad virtual

KPLAY

Dirección: Av. Los Carrera 1138, Concepción, BioBío.

KPLAY ofrece un espacio donde puedes encontrar distintas alternativas de entretenimiento en un mismo lugar. Entre sus opciones también se encuentra una zona de PlayStation, Nintendo Switch y salas de realidad virtual.

Además, cuentan con juegos de mesa y salas privadas de karaoke, donde puedes reunirte con tus amigos. Actualmente dispone de salas con distintas temáticas, entre ellas Anime, K-pop y Karaoke Party, con espacios para grupos de 3, 6 y 12 personas.

Happy Point

Dirección: Freire 1131, Concepción, BioBío.

Happy Point combina comida y videojuegos en un mismo espacio, ya que, puedes disfrutar de consolas mientras esperas o consumes alguno de sus platos.

Entre las alternativas disponibles se encuentran PlayStation 5 y Nintendo Switch, con juegos que permiten disfrutar tanto de partidas competitivas como cooperativas, entre ellos se encuentran el Mario Kart, Overcooked, Super Smash Bros, FIFA, entre otros. También disponen de juegos de mesa y cartas.

La propuesta gastronómica incluye hamburguesas, papas fritas, bowls y distintas salsas. Una de sus opciones permite armar las papas fritas con diferentes agregados, mientras que su carta de hamburguesas ofrece alternativas como la Happy Classic, Bacon BBQ, Happy Cheese, Happy Spicy, Happy Chicken, entre otras.

Qué hacer en Concepción: espacios para jugar juegos de mesa y compartir con amigos

Sushi N’ Rolla

Dirección: Bilbao 329, Talcahuano, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres salir de la ciudad para disfrutar de una actividad diferente con amigos, Sushi N’ Rolla es una alternativa ubicada a pocos minutos de Concepción, en Talcahuano. El restaurante combina su propuesta gastronómica con un espacio pensado para compartir y entretenerse.

Además de su carta de sushi y otros platos, el lugar cuenta con un ambiente donde puedes disfrutar de distintas actividades junto a tu grupo. Entre sus alternativas de entretenimiento se encuentran juegos de mesa y karaoke, convirtiendo la visita en una experiencia que va más allá de comer.

El restaurante también ha realizado actividades y shows en vivo, por lo que puede ser una opción para quienes buscan qué hacer en Concepción y quieren pasar una tarde o noche diferente junto a sus amigos.

Planeta LoZ

Dirección: San Martín 478, 4070235 Concepción, BioBío.

Planeta LoZ es una alternativa para quienes disfrutan de los juegos de mesa y buscan un panorama diferente para compartir con amigos. El espacio cuenta con una ludoteca de más de 1.000 juegos, donde puedes escoger distintas opciones para jugar en grupo y descubrir nuevos títulos, siendo una alternativa de qué hacer en Concepción.

Entre los juegos disponibles se encuentran clásicos como Catán, Dobble, Exploding Kittens y Dixit, además de otras alternativas de estrategia, cartas, juegos familiares y cooperativos.

Además, Planeta LoZ organiza actividades, talleres y eventos relacionados con los juegos de mesa y funciona de lunes a sábado.