Incendio obliga a evacuar edificio de 25 pisos en Santiago Centro

Un incendio se registra durante la tarde de este lunes en un edificio residencial ubicado en la intersección de avenida Santa Rosa con Eleuterio Ramírez, en Santiago Centro. La emergencia obligó a evacuar completamente el inmueble.



De acuerdo con información entregada por Bomberos, el fuego se inició en un departamento del piso 15 y posteriormente se extendió hacia niveles superiores. El edificio cuenta con 25 pisos.



Debido a la emanación de humo y al avance de las llamas, el Cuerpo de Bomberos de Santiago desplegó un amplio operativo para controlar la emergencia, con voluntarios trabajando entre los pisos 15 y 19. La emergencia escaló a tercera alarma y se dispuso el trabajo de al menos 14 compañías.



El procedimiento es encabezado en el lugar por el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako.



La emergencia también generó restricciones de tránsito en avenida Santa Rosa, debido a la presencia de humo y al trabajo de los equipos de emergencia. Transporte Informa recomendó a los conductores utilizar vías alternativas y reportó desvíos en el sector.



Hasta el momento, no se ha informado oficialmente de personas lesionadas producto del incendio. Bomberos continúa trabajando para controlar completamente las llamas y evitar su propagación a otros sectores del edificio.



La emergencia se encuentra en desarrollo y se espera que Bomberos entregue mayores antecedentes una vez finalizadas las labores de control.