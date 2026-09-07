Irán y Omán se encuentran en la etapa final de las negociaciones para establecer una “ruta segura temporal” en el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los puntos marítimos más sensibles para el comercio internacional. Así lo informó este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, quien aseguró que las conversaciones entre ambos países han registrado importantes avances diplomáticos.