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Rey Carlos III reitera que Harry y Meghan son “ciudadanos privados”

El monarca emitió la carta al propio príncipe Harry, al gobierno, a las autoridades militares y a los representantes reales para aclarar las competencias y atribuciones de ambos una vez han decidido afincarse en territorio británico junto a sus hijos, Archie y Lilibet, según recoge la cadena británica BBC.

Patricia Schüller Gamboa
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Rey Carlos III reitera que Harry y Meghan son “ciudadanos privados”

El rey de Inglaterra, Carlos III, aclaró en una misiva que los duques de Sussex, Harry y Meghan, son “ciudadanos privados” y no representan a la familia real. Esto a pesar de su reciente regreso a Reino Unido tras seis años de residencia en el extranjero.

El monarca emitió la carta al propio príncipe Harry, al gobierno, a las autoridades militares y a los representantes reales para aclarar las competencias y atribuciones de ambos. Esto una vez han decidido afincarse en territorio británico junto a sus hijos, Archie y Lilibet, según recoge la cadena británica BBC.

No podrán utilizar el título de HRH -SAR o Su Alteza Real- ni el de Su (él) y su (ella) Alteza Real. Así lo explica la misiva firmada por el lord Chambelán de la Casa en nombre del rey.

Harry y Meghan informaron por sorpresa de su regreso a Reino Unido a finales de agosto a los representantes de Carlos encargados de gestionar la agenda real y las relaciones con el gobierno.

La carta puede interpretarse como un drástico aviso

La carta puede interpretarse como un drástico aviso para que en ningún caso reclamen o sean tratados como representantes de la familia real británica. Un concepto que se limita a los once working royals, los miembros de la familia que ejercen representación oficial: el monarca, su pareja, los hermanos del monarca, sus hijos y parejas y descendientes.

En 2020 los duques de Sussex se marcharon de Reino Unido tras negociar el conocido Acuerdo de Sandringham. Por este Harry y Meghan renunciaban a ser de la “realeza principal”. Y se comprometían a ser económicamente independientes.

“Es bien sabido que en enero de 2020 el duque y la duquesa renunciaron a asumir labores de representantes del Soberano y no son miembros oficiales de la Familia Real”, explica la nueva misiva real. “La labor benéfica del duque y la duquesa es una cuestión personal para los dos y la llevan a cabo a título privado”, señala.

Se aclara que se debe consultar con el Palacio de Buckingham cualquier pregunta relativa a la organización. O recepciones a los duques de Sussex. “En particular cuando sea necesario emplear fondos públicos”.

Seguridad

En cuanto a la seguridad, especifica que “cualquier cuestión operativa sobre seguridad debería seguir siendo remitida a las autoridades policiales pertinentes”.

Harry sostuvo que no tiene una protección policial adecuada en Reino Unido, pero el Palacio de Buckingham argumenta que es competencia de la Comisión Ejecutiva para Realeza y VIP (Ravec), encargada de la seguridad de los miembros de la familia real y otras figuras públicas.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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