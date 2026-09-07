Qué hacer en Viña del Mar: dónde encontrar las empanadas ganadoras de 2026 para estas Fiestas Patrias

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar durante estas Fiestas Patrias, una alternativa es recorrer la ciudad y probar algunas de las empanadas que fueron reconocidas en el concurso comunal de 2026. Este año, distintos establecimientos destacaron en categorías como pino tradicional, vegetariana y de autor e innovadora.

Aquí podrás ver dónde encontrar las empanadas que obtuvieron los primeros lugares y otros reconocimientos del concurso, para que puedas conocer sus propuestas durante septiembre.

Qué hacer en Viña del Mar: conoce las mejores empanadas de pino tradicional y vegetariana

Dulce Recreo

Dirección: Calle Habana 603, local 2, Recreo, Viña del mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar durante estas Fiestas Patrias, puedes visitar Dulce Recreo, local que obtuvo el primer lugar en la categoría Empanada de Pino Tradicional del concurso de empanadas de Viña del Mar 2026.

El establecimiento, ubicado en el sector de Recreo, ofrece distintas preparaciones de pastelería y panadería, entre ellas sus empanadas, que este año fueron reconocidas en el concurso comunal.

Cocina de Luciana

Dirección: Vicuña Mackenna 1150, Reñaca, Viña del Mar, Valparaíso.

Cocina de Luciana es otra alternativa para probar las empanadas reconocidas en el concurso de 2026. El local obtuvo el segundo lugar en la categoría Empanada de Pino Tradicional, además del primer lugar en Empanada Vegetariana.

A estos reconocimientos se suma el segundo lugar en la categoría Empanada de Autor e Innovadora, convirtiendo a Cocina de Luciana en uno de los locales más destacados de esta edición del concurso.

Pandita Panadería

Dirección: Habana 890, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar durante estas Fiestas Patrias, Pandita Panadería es otra alternativa para probar una de las empanadas reconocidas en el concurso de 2026. El establecimiento obtuvo el tercer lugar en la categoría Empanada de Pino Tradicional.

La panadería se encuentra en el sector de Recreo y ofrece distintas preparaciones para disfrutar durante esta celebración.

Qué hacer en Viña del Mar: descubre las empanadas de autor e innovadora ganadoras de 2026

Dachs Coffee

Dirección: 2 Oriente 514, Loc 1, Viña del Mar, Valparaíso.

Durante estas Fiestas Patrias, Dachs Coffee es otra alternativa para probar una de las empanadas premiadas en el concurso de 2026. El local obtuvo el primer lugar en la categoría Empanada de Autor e Innovadora, destacando por su propuesta diferente a la empanada tradicional.

Así, Dachs Coffee se suma a los establecimientos reconocidos este año y se convierte en una opción para quienes quieren probar una empanada más creativa durante septiembre.

Los Hornos de Chillán

Dirección: 4 Norte 484, Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Los Hornos de Chillán también se suma a los establecimientos reconocidos en el concurso de empanadas de Viña del Mar 2026. El local obtuvo el tercer lugar en la categoría Empanada de Autor e Innovadora y el segundo lugar en Empanada Vegetariana.

De esta manera, se convierte en otra alternativa para quienes buscan probar algunas de las empanadas premiadas durante estas Fiestas Patrias.