Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para los amantes del sushi

Los fanáticos del sushi tienen varias alternativas en Santiago para disfrutar rolls y otras preparaciones japonesas sin tener que limitarse a una sola porción. Algunos restaurantes especializados funcionan bajo modalidad de tenedor libre, permitiendo probar diferentes opciones durante una misma visita.

Si buscas qué hacer en Santiago y el sushi es tu principal motivación, existen locales donde esta preparación es la verdadera protagonista. A continuación, conoce tres tenedores libres para disfrutar rolls y otras especialidades de manera ilimitada.

Qué hacer en Santiago: rolls premium en Barrio Italia

Marasushi

Dirección: Condell 1401, Providencia.

Marasushi es una de las alternativas para quienes buscan sushi ilimitado en Santiago. El restaurante funciona bajo modalidad de tenedor libre y permite disfrutar diferentes rolls y preparaciones durante un periodo de hasta tres horas.

Su propuesta está centrada principalmente en el sushi, con una variedad de opciones que permiten probar diferentes combinaciones durante la visita. Entre sus principales atractivos se encuentran los rolls premium y otras preparaciones de inspiración japonesa.

Además, su ubicación permite complementar la visita con un recorrido por el sector de Barrio Italia y sus diferentes alternativas gastronómicas.

Qué hacer en Santiago: sushi ilimitado en San Miguel

Kioto Sushi

Dirección: Gran Avenida José Miguel Carrera 4945, San Miguel.

Kioto Sushi es otra alternativa donde los rolls son el centro de la experiencia. El restaurante cuenta con modalidad de tenedor libre, permitiendo disfrutar sushi de manera ilimitada durante un máximo de tres horas.

Su propuesta incluye diferentes tipos de rolls y preparaciones japonesas, permitiendo probar distintas alternativas durante una misma visita.

Kioto Sushi también ha contado con promociones especiales para determinadas ocasiones. Por ello, puede ser una alternativa para una salida con amigos, en pareja o en familia.

Qué hacer en Santiago: sushi ilimitado en Puente Alto

Manhatan Sushi

Dirección: Av. Concha y Toro 2737, Puente Alto.

Manhatan Sushi ofrece una propuesta especialmente atractiva para quienes quieren salir de los rolls tradicionales. Su modalidad de tenedor libre permite disfrutar diferentes preparaciones de sushi, incluyendo rolls y otras especialidades de manera ilimitada.

El restaurante se ha convertido en una alternativa para quienes buscan variedad dentro de una propuesta centrada en la comida japonesa. De esta manera, los visitantes pueden probar distintas preparaciones durante una misma experiencia.

Su ubicación en Puente Alto permite sumar una alternativa especializada en sushi para quienes viven o recorren el sector sur de Santiago.

Tres alternativas donde el sushi es protagonista

Los grandes buffets de Santiago suelen incluir sushi junto con carnes, mariscos, comida china y decenas de otras preparaciones. Estos tres restaurantes, en cambio, están especialmente pensados para quienes quieren que los rolls sean el centro de la comida.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y eres fanático del sushi, Marasushi, Kioto Sushi y Manhatan Sushi ofrecen tres alternativas de tenedor libre en Providencia, San Miguel y Puente Alto.