Qué hacer en Santiago: tenedores libres para disfrutar todo tipo de frituras, desde papas hasta sushi frito

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de diferentes tipos de frituras, existen varios tenedores libres donde puedes probar una amplia variedad de preparaciones en una misma visita. Desde papas fritas y alitas de pollo hasta sushi frito, gyozas, wantanes y arrollados primavera.

En esta guía te mostramos algunos lugares de la capital donde las frituras forman parte de su propuesta gastronómica, además de otras preparaciones que puedes disfrutar durante la experiencia.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres para disfrutar papas fritas, alitas y sushi frito

Alas Papas

Dirección: Antonia López de Bello 55, Recoleta, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y eres amante de las frituras, Alas Papas es una alternativa para disfrutar de un tenedor libre donde las papas fritas son protagonistas.

El local ofrece una experiencia de comida ilimitada durante tres horas, entre las opciones disponibles se encuentran papas fritas, hamburguesas y alitas de pollo acompañadas de distintas salsas. La propuesta también incorpora otras preparaciones como sushi, tacos y ceviches, por lo que puedes combinar diferentes tipos de comida durante la experiencia.

Ok Panda

Dirección: Ismael Valdés Vergara 836, Santiago, Región Metropolitana.

Ok Panda es una alternativa que ofrece más de 100 opciones para comer sin límite durante la experiencia.

Entre su propuesta puedes encontrar sushi, pizzas, mariscos, ceviches, carnes, ensaladas, platos calientes y postres. Dentro de esta amplia selección también hay alternativas de frituras, por lo que puedes armar tu recorrido combinando distintos tipos de preparaciones en una misma visita.

Para quienes buscan específicamente opciones fritas, la propuesta incluye sushi frito y diferentes preparaciones fritas, además de pizzas y otros platos calientes que forman parte de su buffet.

Qué hacer en Santiago: buffets con frituras asiáticas, wantanes y arrollados primavera

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta, Región Metropolitana.

Si quieres disfrutar diferentes tipos de frituras, Foodlays es una alternativa de tenedor libre que reúne una amplia variedad de preparaciones.

Entre las opciones disponibles se encuentran frituras asiáticas, gyozas, papas fritas y sushi, además de carnes al wok, platos calientes, mariscos y preparaciones a la parrilla. También cuenta con una sección de variados postres para cerrar la experiencia.

Buffet Imperial

Dirección: Av. Departamental 4400, Macul, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de un tenedor libre con diferentes tipos de preparaciones, Buffet Imperial cuenta con más de 100 opciones y permite comer de manera ilimitada durante tres horas.

Dentro de su buffet puedes encontrar distintas frituras y preparaciones de comida china, como arrollados primavera y wantanes, además de opciones como papas fritas. La oferta también incluye sushi, ceviches, carnes a la parrilla, platos calientes y diferentes acompañamientos.

La propuesta se complementa con preparaciones de inspiración peruana y chilena, junto con una estación de parrilla donde puedes encontrar cortes de carne, pollo, costillar, longanizas, prietas e incluso pulpo. Para finalizar, el buffet cuenta con postres, frutas y helados.