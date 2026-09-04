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Gremios del transporte siguen sin claridad sobre nueva alza del combustible y piden aplicar el Mepco

El encuentro, convocado por los subsecretarios de Hacienda, Sebastián Vallebona, y de Transportes, Martín Mackenna, tuvo como objetivo central abordar el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles y evaluar el impacto del alza de las tarifas, con especial énfasis en el diésel.

Patricia Schüller Gamboa
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Gremios del transporte siguen sin claridad sobre nueva alza del combustible y piden aplicar el Mepco

A pesar de haber mantenido una reunión con las autoridades del Gobierno, los gremios del transporte terrestre de carga y pasajeros manifestaron que continúan sin claridad sobre el monto definitivo en que se incrementarán los combustibles.

El encuentro, convocado por los subsecretarios de Hacienda, Sebastián Vallebona, y de Transportes, Martín Mackenna, tuvo como objetivo central abordar el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Y evaluar el impacto del alza de las tarifas, con especial énfasis en el diésel.

La mesa de trabajo contó con la asistencia de los máximos dirigentes de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), ChileTransporte, la Asociación Gremial del Transporte Internacional de Carga de Chile (Agetich), la Confederación del Transporte de Carga y la Federación Nacional de Buses del Transporte de Pasajeros Interurbano, Rural y Privado (Fenabus), entre otras agrupaciones del sector.

“Los gremios expusieron que el mes recién pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el diésel tendría un alza de $ 250 por litro, parcelado en 3 etapas. La primera de las cuales se concretó a fines de agosto por valor de casi $ 100. Con la idea de aplicar los restantes $ 150 en la programación de los ajustes que hace Enap, cada tres semanas”, comunicó la CNDC.

“Para la CNDC no queda claro que las alzas no serán mayores”

“Para la CNDC no queda claro que las alzas no serán mayores, debido a que los representantes oficiales indicaron que se está haciendo un monitoreo permanente de los precios internacionales– Tanto del crudo como de los costos de refinación del diésel. En tal sentido, se solicitó que ante esa incerteza la máxima autoridad de la cartera entregue lo más pronto posible cifras concretas y aplique el Mepco”, remarcó.

Ante este escenario, la Confederación expresó “la necesidad de que la autoridad económica comprenda y empatice con la preocupación de los distintos gremios, que en común manifestaron de forma muy clara la incertidumbre en el costo del insumo más vital de su actividad: el combustible”.

Agregó que “esta preocupación también se extiende a otras áreas que afectan la productividad, como la seguridad y la informalidad, motivada por la salida del mercado de pequeños transportistas que no ya no tienen margen para sostener sus empresas”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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