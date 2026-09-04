La Moneda abre sus puertas con cruce peatonal y actividades patrimoniales

Desde la tarde de este viernes, el Palacio de La Moneda volvió a abrir sus puertas al público para dar inicio a una nueva jornada de cruce peatonal, organizada por Patrimonio Presidencia. Esto permitirá a las personas recorrer parte de los patios interiores más emblemáticos de la sede de Gobierno.



El acceso estará disponible durante la tarde y el corte de fila se realizará a las 17:00 horas. Durante el recorrido, en el Patio de Los Cañones, los visitantes podrán conocer los históricos cañones “Furioso” y “Relámpago”, además de observar el Ford Galaxie presidencial, vehículo estrechamente ligado a la historia de la Presidencia de la República.



En el Patio de Los Naranjos se habilitará un podio presidencial con banderas, donde las personas podrán tomarse fotografías con la banda presidencial.



Este tradicional patio tiene en su centro la histórica fuente de agua de Meléndez, de 1671, uno de los elementos patrimoniales que podrán apreciar quienes participen del recorrido por el Palacio.



Asimismo, en la Plaza de la Ciudadanía se instalará una intervención de volantines, en el marco del evento “Chile Te Quiero”, sumándose a las actividades preparadas para recibir al público durante el Mes de la Patria.



La iniciativa de Patrimonio Presidencia busca acercar el Palacio de La Moneda a la ciudadanía y ofrecer a familias y visitantes la posibilidad de conocer espacios, objetos y elementos que forman parte de la historia republicana de Chile.