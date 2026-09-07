Grupo de Política Monetaria recomendó mantener la TPM en 4,5% en medio de una economía chilena más débil de lo previsto

El Grupo de Política Monetaria (GPM), integrado por Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Humberto Martínez, Juan Pablo Medina y Andrea Tokman, recomendó este lunes 7 de septiembre al Banco Central mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%. Esto en un escenario marcado por una actividad económica local más débil que la anticipada y una inflación sin sorpresas significativas, aunque con riesgos al alza en el corto plazo.

Según el comunicado, el escenario internacional continúa caracterizado por una resiliencia económica pese a la elevada incertidumbre geopolítica y a condiciones financieras internacionales restrictivas. El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha mantenido elevados los precios de los combustibles y la aversión al riesgo. Mientras los principales bancos centrales han adoptado una orientación más restrictiva ante la persistencia de las presiones inflacionarias.

“El escenario continúa presentando riesgos en direcciones contrapuestas para la política monetaria”, señaló Juan Pablo Medina, integrante del GPM, en representación del grupo.

En el plano internacional, el GPM destaca que la actividad mundial ha mostrado una resiliencia mayor a la anticipada. Impulsada especialmente por la inversión vinculada a Inteligencia Artificial, mientras persisten señales de desaceleración gradual en China. En Estados Unidos, las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, sobre la inflación por sobre la meta como principal preocupación de la política monetaria, aumentaron la probabilidad implícita en los precios de mercado de un próximo movimiento al alza de la tasa de la Fed. En la Zona Euro, la inflación total se aceleró a 3,3% anual en agosto desde 2,9% en julio, lo que anticipa un nuevo aumento de tasas del Banco Central Europeo esta semana.

Los precios de las materias primas permanecen elevados

Los precios de las materias primas permanecen elevados. El petróleo WTI se ubica en torno a US$90 por barril y el cobre continúa en niveles históricamente altos, lo que sostiene los términos de intercambio de la economía chilena.

En Chile, el PIB del segundo trimestre cayó 0,2% anual, con una inversión estancada y una moderación del consumo. El Imacec de julio disminuyó 1,5% anual y 1,7% respecto del mes anterior en términos desestacionalizados. La minería registró una caída de 9,3% anual. Pero el Imacec no minero también retrocedió 0,3% anual, con caídas de 3,1% en la industria manufacturera y 0,7% en los servicios.

“Los últimos antecedentes muestran una debilidad de la actividad que comienza a extenderse más allá de la minería. Acompañada por un mercado laboral deteriorado. Y señales de un eventual menor dinamismo de la demanda interna”, indicó Medina.

El mercado laboral, de acuerdo con el comunicado del GPM, arrastra un período prolongado de bajo dinamismo. La tasa de desempleo alcanzó 9,5% en el trimestre mayo-julio. En este contexto, las proyecciones privadas de crecimiento para 2026 continúan ajustándose a la baja, desde 2% en abril a 1,3% en agosto, según la Encuesta de Expectativas Económicas. Con expectativas de expansión del PIB por debajo de 1% tras el dato de julio.

Tipo de cambio

En cuanto al tipo de cambio, el peso chileno se apreció durante parte de agosto hasta cerca de $915 por dólar, apoyado por el precio del cobre. Pero revirtió esa tendencia en las últimas semanas hasta superar los $930 por dólar. En un contexto de mayor fortaleza global del dólar y expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos.

Sobre la inflación, el comunicado precisa que la variación mensual del IPC de julio fue 0,1%, por debajo de las expectativas de mercado de 0,2%. Mientras que la inflación anual descendió a 3,5% desde 4,3% en junio. La inflación mensual sin volátiles, sin embargo, alcanzó 0,5%, más del doble de lo esperado por la Encuesta de Expectativas Económicas. Las expectativas de inflación para diciembre se mantienen en torno a 4%, las a un año levemente por sobre 3% y las a dos años continúan en 3%.

Con este panorama, el GPM recomendó mantener la TPM en 4,5%, señalando que los próximos movimientos dependerán de la evolución de la inflación y sus expectativas. Así como de la actividad y la demanda.