Naya Fácil se sincera ante su ingreso al nuevo reality de Canal 13: “¿Saben de qué tengo miedo?”

Canal 13 lanzó este domingo el primer spot publicitario de su nuevo reality, “Ganar o servir”, programa que se estrenará en el mes de abril, y el cual ya confirmó a Botota Fox y Naya Fácil como participantes.

En este sentido, y a través de sus redes sociales, la reconocida influencer nacional profundizó en torno a su llegada al espacio televisivo, y reveló uno de los mayores miedos que tiene de cara a su ingreso al encierro.

“¿En qué me metí chiquillos? ¿Saben de qué tengo miedo? De no salir (en pantalla) como la persona que ustedes conocen. Ese es mi mayor miedo”, comentó Naya, según consignó Página 7.

Asimismo, expresó que “a veces las cosas se ven de una manera (distinta) adentro… No quiero que después salga y me odien”.

Por otra parte, aseguró que intentará dar lo mejor de ella, “como he sido siempre”, y confesó que próximamente se comenzará a preparar para las competencias físicas.

“Termina el reinado (de Viña) y yo me meto al gimnasio desde ya. Chiquillos, yo no sé, no sé nadar”, sostuvo.