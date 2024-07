Neme expresó su opinión sobre eventual fraude electoral en Venezuela: “A mí no me van a contar cuentos”

Un potente descargo fue el que protagonizó el periodista de Mega, José Antonio Neme, quien se refirió a las controversiales elecciones presidenciales que tuvieron lugar este domingo en Venezuela, donde Nicolás Maduro resultó ganador según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El comunicador se tomó un espacio durante el matinal de “Mucho Gusto” para analizar el presunto fraude electoral al que hace mención la oposición venezolana y a la expulsión del personal diplomático chileno del territorio.

“Estos dictadores, da lo mismo de donde vengan, pero al final esto es de manual“, comenzó diciendo.

“Yo escuchaba el mismo análisis en los canales, matinales, programas de conversación, y yo sé que el periodismo y los medios de comunicación tiene que abrazar la corrección política para parecer que uno mira esto con cierta distancia, pero todos sabemos lo que pasó”, agregó.

El rostro de Mega aseguró que “algunos sectores pueden tener su relato desgastado, latero, enfermizo, delirante… y está muy bien, yo no voy a acallar a nadie, pero todos sabemos lo que pasó”.

“No me vengan a decir a mí que el señor Maduro ganó con el 50 y tanto por ciento, aunque lo diga el CNE con el señor (Elvis) Amoroso que estaba en la Contraloría, que inhabilitó a María Corina Machado. ¡Ya basta!”, disparó.

Y continuó: “Tú me vas a decir que la gente que se está enfrentando ahí, botando estatuas de Hugo Chávez, ¿es la ultraderecha imperialista? Son personas que ayer gritaban ‘tenemos hambre’”.

Neme sostuvo que ha “estado cuatro veces en Caracas, a mí no me van a contar cuentos… ¡No me vengan con pelotudeces!”.