Nicolás Solabarrieta y el estado de la relación de sus padres: “Los veo bien”

El pasado domingo, en la reciente edición de “Primer Plano”, Fernando Solabarrieta se refirió al estado de su relación con Ivette Vergara, y luego de estas declaraciones, el hijo de la pareja, Nicolás Solabarrieta, abordó la eventual reconciliación de sus padres.

En dicho programa, el periodista deportivo, además de hablar sobre su lucha contra la adicción al alcohol, entregó detalles sobre el proceso de “reconquista” con su exesposa, y reveló que volvierona a vivir juntos.

“Yo diría que era una pelea que iba perdiendo por knockout y, en los últimos rounds, he logrado recuperarme en base a buenas cosas que están pasando”, comentó Fernando en el estelar.

En este sentido, desde el nuevo programa de Zona Latina, “La Noche Premia”, se contactaron con Nicolás Solabarrieta, y le consultaron por la relación de sus padres.

“Lo único que puedo comentar es que mi relación con ellos nunca va a cambiar. Los amo a los dos, para mí lo más importante es que estén bien”, indicó el exfutbolista, según consignó La Cuarta.

Asimismo, el exintegrante de “Tierra Brava” mencionó que “como comentó él (Fernando), hay un proceso de reconquista en el que él está. Yo los veo tranquilos, los veo bien, dependerá de ellos finalmente si quieren estar juntos o no. Yo ahí no me meto, porque no me corresponde, yo soy el hijo al final del día”.

Finalmente, destacó la lucha de su padre contra la adicción al alcohol, manifestando que “para mí es significativo que ambos estén bien y que mi papá salga definitivamente del tema de la adicción. Lo veo bien, lleva varios meses sin ninguna recaída con el alcohol, así que estoy tranquilo y contento”.