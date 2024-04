Nicolás Solabarrieta y Fabio Agostini protagonizan tenso momento en “Tierra Brava”: “No estoy de vacaciones…”

A pocos días de la gran final de “Tierra Brava”, Nicolás Solabarrieta y Fabio Agostini, dos de los participantes del reality de Canal 13, protagonizaron un tenso momento este jueves, en el reciente capítulo del programa.

La situación ocurrió durante una conversación en el patio de la casa-hacienda, donde hablaban sobre las competencias del reality, y en ese momento, Solabarrieta lanzó un inesperado dardo contra Agostini.

“Después de Miguelito, eres el otro que está aquí de vacaciones. Fuiste a dos salvaciones, una porque te escapaste. La única prueba que me ganaste fue porque tienes más fuerza que yo, pero en agilidad te reviento”, comentó el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara.

En la misma línea, sostuvo que “faltó que te autonominaras cuando perdíamos como equipo. Tú y Luis (Mateucci) tenían la potestad de mandar a cualquiera a eliminación, menos a ustedes mismos. Nunca fueron”.

Por su parte, el español reaccionó algo molesto, y expresó que “eso es una pelotudez. En competencia soy uno de los que más ha demostrado, a todo el que me han puesto delante le he ganado. Yo me he salvado el cu… solo, y ese es el juego. Es estúpido autonominarse”.

“Por ser capitanes somos los que más críticas nos llevamos, los que más decisiones de mie… tenemos que tomar, los que más estrés tenemos. No estoy de vacaciones como dices”, concluyó Fabio, y posteriormente, Nicolás le pidió perdón a su compañero, dando por superada la discusión.

Cabe destacar que tanto Solabarrieta como Agostini son semifinalistas del programa, junto a Shirley Arica, y el último duelo para acceder a esta etapa será entre Luis Mateucci o Gabrieli Moreira. En tanto, la final del reality se emitirá en vivo el próximo domingo 21 de abril, a las 21:00 horas.