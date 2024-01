Aitana López puede parecer muy real, pero no lo es. En su perfil de Instagram anuncia marcas, crea comunidad y comparte contenido aspiracional para sus más de doscientos mil seguidores, pero no es una influencer de carne y hueso. Su imagen está generada con inteligencia artificial (IA) y es el equipo The Clueless, la primera agencia dedicada a crear modelos generados por IA en España, quien día a día le da vida al proyecto.