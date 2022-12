“No estoy defendiendo la pedofilia, solo digo que…”: El análisis de Alejandra Valle por la polémica tesis de la U de Chile

La periodista Alejandra Valle hizo su análisis respecto a la polémica tesis de la Universidad de Chile que se viralizó en redes sociales y provocó una serie de cuestionamientos, incluyendo al Gobierno.

La comunicadora en la transmisión de “La Voz de los que sobran” aclaró que “no lo he leído, no tengo idea, pero me parece peligroso, porque la academia no puede restringir los temas a los cuales se refiere y de los cuales está entrando a profundizar”.

“Por favor, que no se malinterprete: yo no estoy defendiendo la pedofilia. Solo estoy diciendo que la academia no puede restringir sus temáticas por miedo a la funa, por miedo a la cancelación”, agregó.

En ese marco, sostuvo que “aquí sí hay cancelación, porque todas las personas que han estado con Olga Grau (profesora guía de la tesis cuestionada) han tenido que dar explicaciones porque estuvieron al lado de ella. Esto me parece absurdo”.

“Se ha interpelado a la Defensoría de la Niñez por haber estado en un panel con ella o una fotografía donde este señor Kast está funando a Faride Zerán, Rosa Devés y Emilia Schneider”, afirmó, respecto a la imagen publicada por José Antonio Kast en Twitter.

La Presidenta del CNTV, Faride Zeran; la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Deves; la Diputada Emilia Schneider: todas alabando a la académica Olga Grau por sus comentarios sobre feminismo radical, pero no dicen nada sobre sus comentarios sobre zoofilia y pedofilia. pic.twitter.com/fYkR98pH2N — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 27, 2022

