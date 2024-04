“No me vuelvas a tocar”: Canal 13 libera adelanto de fuerte discusión de Oriana y Faloon en “¿Ganar o Servir?”

Durante este miércoles, Canal 13 liberó un nuevo adelanto de su nuevo reality “¿Ganar o Servir?”, avance en el que llamó la atención una fuerte discusión protagonizada por Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel.

Tal como se aprecia en las imágenes exhibidas, donde no revelan detalles sobre el origen del conflicto, la participante española le dice a la exanimadora de “Sabores” que “a mí patadas no me des (…) No me vuelvas a tocar, ordinaria”.

Por su parte, Larraguibel, claramente molesta, insistía en que Marzoli era una “mentirosa”.

Asimismo, en otro momento que se vio en el adelanto, Camila Recabarren arremete contra Pangal Andrade, al comentar que lo considera alguien “falso”.

“No te la compro, dices que cuidas el medioambiente y tienes los medios autos. Igual contaminas, comes animales”, mencionó Recabarren.

A la vez, añadió que “entonces no te encuentro coherente, por eso te encuentro falso”.

Cabe destacar que “¿Ganar o Servir?” se estrenará este domingo en Canal 13, después de la gran final de “Tierra Brava”, la cual comenzará a las 21:00 horas.