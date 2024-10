Nuevos detalles: El giro en la denuncia por una supuesta violación que involucra a Kylian Mbappé

El futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé, se encuentra en el centro de la polémica, luego de verse involucrado en una denuncia por una supuesta violación en Estocolmo.

La fiscalía de Suecia, que confirmó la apertura de una investigación, no ha nombrado directamente al delantero francés, pero los medios locales han apuntado al jugador de 25 años.

En medio del revuelo que ha provocado toda esta situación, este jueves se reveló un nuevo giro en el caso.

Lo anterior, debido a que el diario francés, Le Parisien, indicó que el ex PSG habría mantenido una relación sexual consentida con una mujer durante su estancia en Estocolmo la semana pasada, y a la vez, mencionaron la existencia de ciertos mensajes telefónicos posteriores que lo demostrarían.

Concretamente, horas después de abandonar el hotel donde se hospedó, Mbappé tendría mensajes enviados por la mujer que mostrarían “un tono muy positivo”, evidenciando “una relación feliz y consentida”.

En ese sentido, estos mensajes explicarían la “estupefacción” del futbolista, de acuerdo a lo declarado por su abogada penal, por haber sido vinculado por la prensa sueca con esta denuncia.

El citado medio relata que Mbappé y un grupo de amigos, incluido el futbolista francés Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen), viajaron a Estocolmo para estar entre el 9 y 11 de octubre.

Asimismo, señalaron que todos se alojaron en el Bank Hotel, ubicado al centro de la ciudad, y en la noche del 10 de octubre, visitaron la discoteca VIP “V Club”, recinto en el que la figura de la selección francesa y sus amigos conocieron a varias jóvenes que les acompañaron de vuelta al hotel.

Luego, tras llegar al hotel, Mbappé y una de las jóvenes habrían tenido un encuentro sexual “sin ninguna ambigüedad” por ambas partes, según Le Parisien, desde donde añadieron que tampoco es seguro que la joven con la que el delantero supuestamente tuvo una relación, sea quien realizó la denuncia.

Consignar que esta semana la abogada del jugador, Marie-Alix Canu-Bernard, manifestó que Mbappé “está muy tranquilo porque sabe lo que no ha hecho. Está siguiendo esta embestida desde la distancia, aunque está algo protegido de ella. Una denuncia no prueba absolutamente nada, y es completamente inaceptable que se difundan rumores sin ninguna base. Sabemos exactamente lo que ha hecho y lo que no, y tenemos todo lo necesario para probarlo si es requerido por las autoridades”.