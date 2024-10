Nuevos “robotaxis” de Tesla: Musk presentó sus taxis autónomos y sin conductor

Vehículos de transporte público completamente autónomos, accesibles y capaces de llevar a los usuarios a cualquier lugar. Esta ha sido la promesa que Elon Musk, CEO de Tesla, que repitió durante años. Tesla busca revolucionar el transporte con vehículos autónomos.

El empresario multimillonario se está acercando a cumplir su objetivo. El jueves por la noche presentó el prototipo del Cybercab, un “robotaxi” que podría convertirse en el primer vehículo totalmente autónomo de Tesla. Musk lo calificó como el mayor logro desde el lanzamiento del Model 3. El Cybercab representa un hito clave para Tesla.

El evento, llamado We, Robot, tuvo lugar en los estudios cinematográficos de Warner Bros. en Burbank, California, lo que permitió que Tesla no necesitara autorización oficial para probar los nuevos modelos. Musk apareció con su chaqueta negra de cuero, acompañado por un hombre con un traje de astronauta de SpaceX, e incluso dio un paseo en el elegante “robotaxi” antes de comenzar su discurso. El evento We, Robot destacó por su innovadora puesta en escena.

La presentación se transmitió en vivo y fue seguida por millones de personas en X (antes Twitter). A pesar de comenzar con casi una hora de retraso por una emergencia médica, la multitud no pareció preocuparse. El evento generó gran expectativa y una amplia audiencia.

CÓMO ES CYBERCAB

El primer vehículo eléctrico completamente autónomo de Tesla no tiene volantes ni pedales, y no necesita ser enchufado. Según Musk, el Cybercab se carga de manera inductiva al pasar sobre un cargador. El Cybercab se destaca por su autonomía completa.

El diseño futurista incluye puertas tipo mariposa y espacio para dos pasajeros. Su forma almendrada, con un exterior metálico y una franja de faros delanteros, resalta su estética. El diseño del Cybercab es futurista y minimalista.

En cuanto al precio, se espera que cueste menos de 30.000 dólares (unos 28 millones de pesos chilenos). Además del prototipo presentado, había otros 20 Cybercabs y 50 vehículos con conducción autónoma para que los asistentes los probaran. El precio accesible del Cybercab promete una democratización del transporte autónomo.

Musk mostró optimismo durante su discurso, sugiriendo que los vehículos autónomos podrían usarse como Uber si no los emplean sus propietarios. También presentó el robot Optimus, que podría costar hasta 30.000 dólares cuando salga al mercado. Tesla se proyecta hacia una nueva era tecnológica con el Cybercab y Optimus.

QUÉ SE SABE SOBRE ROBOVAN

Aunque el Cybercab fue el protagonista, también se presentó el Robovan, un minibús que puede transportar a más de 20 personas. El Robovan sorprende como una alternativa para transporte masivo.

El público no esperaba esta revelación, pero Musk lo presentó destacando su utilidad en situaciones de alta densidad, como equipos deportivos o buses escolares. El Robovan se posiciona como una solución versátil para el transporte colectivo.

CUÁNDO SE ESTRENARÁN LOS “ROBOTAXIS”

Musk no dio fechas precisas para el Robovan, pero mencionó que la producción del Cybercab podría comenzar en 2026 o antes de 2027. El lanzamiento de los robotaxis está programado para el futuro cercano.

Tesla espera que los modelos L3 y Y pasen de la conducción autónoma supervisada a la no supervisada el próximo año, primero en California y Texas. La autonomía total de Tesla está a la vuelta de la esquina.

Hace una década, Musk insinuó por primera vez la idea de los “robotaxis”, vehículos autónomos que los propietarios podrían arrendar para generar ingresos. Aunque las fechas han sido pospuestas varias veces, ahora parece que el proyecto está más cerca de concretarse. Los robotaxis podrían transformar la economía compartida y la movilidad.

Tesla planeaba presentar su vehículo autónomo en agosto, pero se retrasó debido a modificaciones en el diseño. El evento también llega en un momento crítico para la compañía, que enfrenta una demanda colectiva en EE.UU. por la falta de un sistema de conducción autónoma total. Tesla enfrenta desafíos, pero sigue siendo pionera en movilidad autónoma.

A pesar de estos retos, Musk se mostró optimista, sugiriendo que las nuevas tecnologías podrían aumentar el valor de mercado de Tesla en 30 billones de dólares. “El futuro debe parecerse al futuro”, concluyó. El lanzamiento de los robotaxis podría cambiar el futuro del transporte global.