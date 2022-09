“Nunca más pude participar en obras como la Teletón, porque estaba funado”: Karol Lucero habla de su situación actual

El comunicador, Karol Lucero, de 35 años, en conversación con el periodista Eduardo Fuentes en “Buenas Noche a Todos” de TVN se refirió a su actual situación.

“Sí bien yo esperaba hacerlo en diciembre (salir de Mega) de manera voluntaria, lo tuve que hacer de manera abrupta en el mes de octubre”, dijo sobre su retiro de las pantallas de “Mucho Gusto”. “Posteriormente nunca más pude participar en obras como la Teletón, por ejemplo, que para mí es súper importante participar, porque estaba funado o cancelado por las redes”, acusó, según recogió Glamorama.

“Y quiero ser súper enfático en algo: las redes sé que no representan el universo de las personas. Sin embargo, el ruido que hacen es bastante molesto para el medio, para la gente, siempre se dejan influenciar con lo que ocurre y nos los culpo”, apuntó.

“Muchas veces en las manifestaciones sociales, o en las redes, se dejan influenciar o canalizan de muy mala manera sus frustraciones personales. Pero buscar un responsable que no ha hecho nada es, al menos, injusto”, afirmó el ex “Yingo”.

Eduardo Fuentes: “Tú eras muy colaborador de Teletón. Y no hablamos solamente de las 27 horas de amor, donde todos quieren estar, sino que también el resto del año en una serie de actividades y en eventos. Tú siempre estabas ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no seguiste apareciendo?”.

Karol Lucero: “A mí también me cuesta entenderlo. Hay personas que ni siquiera saben de actividades de la Teletón. El Verano Teletón, por ejemplo, lo animé muchos años, que es un evento que no se televisa, es un evento al que uno va a compartir con las familias. Existe la gira de la Teletón”.

“Me dijeron que después de la funa que no era recomendado que yo me viera involucrado al escrutinio de la gente en la Teletón, para que no se mezclaran las cosas, así que era preferible por ahora no contar conmigo. Eso fue en el 2019”, agregó.

Eduardo Fuentes: “¿Cómo lo tomaste?”

Karol Lucero: “Lo entendí en el minuto, porque el fin de la Teletón por supuesto es que se llegue a la meta y el fin es por supuesto la obra. Entonces, si no era conveniente era mejor que diera un paso al lado. Pero atenta con (el eslogan) ‘la Teletón es de todos’”.

“Las personas que trabajan en la Teletón me conocen perfectamente, entonces no sé por qué le dieron ese crédito a las redes sociales, cuando el mismo discurso de todas las personas que hemos trabajado en la Teletón o que hemos ayudado, es ‘no le hagamos caso a las redes sociales que inventan cosas’. Pero en mi caso sí se les hizo caso”, afirmó.

Eduardo Fuentes: “¿Estarías dispuesto a volver a colaborar con Teletón, al menos públicamente?”

Karol Lucero: “En forma privada nunca he dejado de colaborar con la Teletón, no solo económica, sino que también con las personas”.

Eduardo Fuentes: “¿Pero en forma pública, o eso es algo que dañó tu relación con la obra?”

Karol Lucero: “No. Yo siempre voy a estar disponible, porque más allá de que las personas que podemos pasar, uno tiene que pensar en el beneficio de la obra. Yo creo absolutamente en lo que se hace, porque lo he vivido. Conozco cada uno de los institutos Teletón en nuestro país, sé cómo trabajan y cómo aportan, no solo a los pacientes, sino que a las familias que hay detrás”.

“Si yo de alguna u otra manera puedo aportar, siempre voy a estar presente. Y si mi aporte, como lo que era en ese minuto, era no estando, lo iba a entender. Pero aquí estoy disponible para cuando se de la instancia de volver”, agregó.

“Yo siempre hice las giras, incluso cuando significaba no recibir mi sueldo de la radio y de la televisión, porque era como ‘oye, Karol, si quieres ir…’ Pero estaba dispuesto a hacerlo, porque es una obra a la que quiero y a la que respeto”, cerró.