Once de las 16 regiones presentaron caídas de la economía en segundo semestre

Once de las 16 regiones presentaron una menor actividad económica en el segundo semestre de 2023, en comparación con el mismo período del año anterior, en línea con la caída de 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.



Además, de acuerdo con la información preliminar de las Cuentas Nacionales del Banco Central, en el segundo trimestre de 2023 el consumo de los hogares registró disminuciones en todas las regiones, totalizando una caída de 6,1% nacional.



Considerando la descomposición por macrozonas, todas las zonas incidieron negativamente al resultado nacional con la excepción de la zona centro sur. Destacaron las contribuciones de la Región Metropolitana y de la zona norte.



La evolución de la actividad económica en las regiones se explicó principalmente por los resultados negativos del comercio, los servicios de transporte y la industria manufacturera, los que fueron en parte compensados por la actividad de los sectores de electricidad, gas y agua (EGA) y los servicios empresariales.



Por su parte, el consumo de hogares fue incidido negativamente por todos sus componentes, destacándose por su contribución el gasto en bienes no durables (en particular, vestuario y alimentos), seguido por el menor gasto en bienes durables, asociado a la caída en las compras de vehículos y bienes tecnológicos.



ANÁLISIS POR REGIONES



1.-Macrozona Norte



La Región de Arica y Parinacota registró una caída de 8,0%, cifra en la que incidió el resultado negativo de todas las actividades económicas, en particular de la industria manufacturera. Por su parte, el consumo de hogares presentó una disminución de 3,9%, explicada por todos sus componentes con una incidencia mayor de los bienes no durables.



La Región de Tarapacá tuvo un retroceso de 6,4% que obedeció, principalmente, a las cifras exhibidas en minería y, en menor medida, a la industria manufacturera. El consumo de los hogares bajó 4,4%, incidido por el menor consumo de bienes no durables y durables.



La Región de Antofagasta presentó una variación de 0,6%, explicada por el resultado positivo en el resto de bienes y en los servicios, lo que fue compensado en parte por la minería. La caída de 3,8% en el consumo de los hogares fue reflejo de un menor gasto en bienes durables y no durables. Los servicios compensaron en parte la caída del consumo de bienes.



La Región de Atacama creció 1,8%, debido al aporte del resto de bienes, y en menor medida de la minería. Por su parte, el consumo de hogares cayó 6,5%, resultado que se explicó por el menor gasto en todos los componentes del consumo.



2.-Macrozona Centro



Con la excepción del comercio, todas las actividades incidieron positivamente en el crecimiento de 3,7% en la Región de Coquimbo. Por su parte, los menores gastos en bienes durables y no durables explicaron la caída de 5,3% en el consumo de hogares.



La Región de Valparaíso se contrajo 1,8%, en gran parte, debido al efecto de las actividades de servicios. La caída del consumo de los hogares de 5,9% se explicó por todos sus componentes destacando el menor gasto en bienes no durables.



3.-Región Metropolitana



El comercio y el resto de bienes explicaron la caída de 1,2% en la Región Metropolitana, mientras que el componente de bienes no durables fue la principal incidencia en la contracción de 6,8% en el consumo de los hogares.



4.-Macrozona Centro Sur



La Región del Libertador General Bernardo O’Higgins presentó una variación negativa de 0,5%, resultado que fue explicado por una caída de la minería compensada en parte por el resto de bienes. La baja de 7,9% en el consumo de los hogares se debió a todos sus componentes, destacando en incidencia el consumo de bienes no durables.



La Región del Maule varió negativamente en 0,8%, en línea con la industria manufacturera, cuya caída fue compensada en parte por el resto de bienes. El consumo de hogares retrocedió 6,8% incidido por todos sus componentes, destacándose el menor gasto en bienes no durables.



La Región de Ñuble cayó 0,9%, reflejo del desempeño del comercio que fue en parte compensado por el resto de bienes. A su vez, el consumo de hogares cayó 5,6% por el menor gasto en bienes no durables, compensado en parte por el consumo de servicios.



El crecimiento de 6,0% en la Región del Biobío se explicó tanto por la industria manufacturera como por el resto de bienes, mientras que la caída de 6,1% del consumo de los hogares se explicó por todos su componentes.



4.-Macrozona Sur



El comercio y la industria manufacturera generaron la caída 0,7% en la Región de la Araucanía. Por su parte, el menor gasto en bienes no durables y durables explicó la disminución de 5,6% en el consumo de los hogares.



La Región de Los Ríos se contrajo 5,1% incidida por todas las actividades económicas, destacándose la industria manufacturera. Por su parte, el consumo de hogares cayó 7,7% incidido por todos sus componentes y, en particular, el menor gasto en bienes no durables.



La Región de Los Lagos registró una variación negativa de 0,1% en línea con el resultado del resto de bienes y el comercio, lo que fue en parte compensado por la industria manufacturera. A su vez, el consumo de hogares cayó 6,0%, explicado por todos sus componentes.



5.-Macrozona Austral



La Región de Aysén anotó un crecimiento de 2,8%, explicado mayoritariamente por el resultado registrado en el resto de bienes que fue compensado en parte por la minería y la industria manufacturera. El consumo de los hogares, por su parte, exhibió una disminución de 3,0%, explicada principalmente por el menor consumo de bienes no durables y de bienes durables.



La Región de Magallanes mostró una caída de 4,1% asociada al resultado del resto de bienes, lo que fue compensado en parte por los servicios. En tanto, consumo de hogares se contrajo 5,1% con una baja en todos los componentes, destacándose los menores gastos en bienes no durables y durables.