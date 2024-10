Oposición cuestiona a Presidente Boric por no denunciar a Monsalve por revisar cámaras

En una conferencia de prensa que duró casi una hora, el Presidente Boric abordó las inquietudes de los medios de comunicación respecto a la denuncia por violación contra el ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El Mandatario reveló, en general, lo que Monsalve le habría comunicado la noche del martes respecto a la denuncia en su contra.



Boric confirmó que Monsalve le comunicó que revisó las cámaras del hotel, señalando que había llegado con la persona denunciada y que deseaba verificar su estado al momento de su llegada. “Lo que me dijo el subsecretario Monsalve esa noche es que había revisado las cámaras y que había llegado con esta persona. Si hubo manipulación de pruebas, no tengo ninguna información”, afirmó el Presidente.



Tras los dichos, parlamentarios de la UDI pidieron a la Fiscalía citar a declarar al Presidente Gabriel Boric por una eventual “omisión de denuncia” en el marco de la acusación contra el exsubsecretario del Interior.



El jefe de la Bancada UDI, Gustavo Benavente, junto a los subjefes Henry Leal y Marco Antonio Sulantay solicitaron que se cite a Boric a declarar en calidad de testigo.



“Si efectivamente el exsubsecretario Monsalve le reconoció al Presidente Boric que personalmente había revisado las cámaras del hotel donde supuestamente estuvo con la denunciante, lo que correspondía entonces es que el Mandatario presentara estos antecedentes ante la Fiscalía, tal como se le exige a cualquier funcionario público, que tiene el deber de denunciar un delito”, indicaron.



Los parlamentarios manifestaron que lo señalado por el Jefe de Estado “es de la mayor gravedad, porque en definitiva el exsubsecretario del Interior le reconoció que revisó pruebas que pueden ser muy relevantes para el desarrollo y éxito de la investigación, sin que él hiciera nada al respecto”.



“A medida que van pasando las horas, pareciera que las autoridades de gobierno e, incluso, el Presidente Boric, tienen mucha más información de la que hasta ahora se ha ido conociendo”, añadieron.



Indicaron que el Presidente, “como cualquier funcionario público, tiene la obligación de denunciar cualquier hecho que pueda ser constitutivo de delito. Y él acaba de reconocer que Monsalve le informó que había revisado las cámaras del hotel, que son una prueba esencial en este caso. Por eso es urgente que la Fiscalía lo cite a declarar e investigue la eventual omisión de denuncia de su parte”.

El timonel de RN, Rodrigo Galilea, sostuvo que “quienes ejercemos funciones públicas tenemos la obligación legal de dar y denunciar cualquier delito del que nos hayamos enterado. El Presidente tuvo una falta de criterio y una omisión absolutamente grave y tiene que hacerse cargo de eso”.



“Los próximos días vamos a ver en qué magnitud fue esto, qué fue aquello exactamente, lo que se enteró, por qué no hizo nada, pero aquí, y tal como él lo dijo, ni él, ni el subsecretario, ni ningún ministro, ni nadie está libre de cumplir con la justicia”, indicó.



Afirmó que el Jefe de Estado “tiene que hacerse responsable, tiene que hacer una reflexión muy profunda, tiene que pedir disculpas por su inacción y por no haber reaccionado rápido, y por supuesto tiene que asegurarse, esta vez, de que la ley y la justicia va a poder hacer su trabajo y que nadie puede intentar ocultar menos personas de tanto poder, como es el subsecretario del Ministerio del Interior, la Ministra del Interior y el Presidente de la República”.



Por otro lado, el presidente del Partido Republicano, Agustín Squella, también abordó esta situación indicando que lo mencionado por el Presidente “podría configurar, por cierto, una obstrucción grave a la justicia. A partir de eso, el mismo Presidente podría estar cometiendo un delito por no haber denunciado como corresponde al subsecretario. Encontramos que estos hechos son gravísimos y requieren ser investigados”.