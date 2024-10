Presidente Boric confirma que Monsalve revisó cámaras del hotel tras denuncia de violación

El Presidente Gabriel Boric se refirió este viernes a la denuncia por violación que investiga la Fiscalía contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.



El Mandatario confirmó que conoció la denuncia contra Monsalve el martes, por medio de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y que esa misma noche tuvo una reunión con Monsalve quien le entregó su versión.

Según señaló Boric, el ahora exsubsecretario le comentó el martes en la noche que “él había revisado las cámaras del hotel” en el que ocurrieron los hechos denunciados y donde se despertó la mujer denunciante el 23 de septiembre.

Boric sostuvo que instruyó de inmediato “que se recaben todos los antecedentes” y le dijo a Monsalve “que debe ponerse inmediatamente a disposición de la PDI y del Ministerio Público y colaborar en todo lo que exija la investigación”-



“Con los antecedentes recabados, se hizo la evaluación correspondiente y le solicité al subsecretario la renuncia que él a su vez me la presentó inmediatamente, al respecto no hubo desacuerdo, el día jueves”, detalló.



El Jefe de Estado descartó que en el Gobierno hubiera existido el “ánimo de esconder algo tan grave” y subrayó que “ni yo ni la ministra Tohá hemos visto el contenido de la denuncia”.



“En esto, lo que les quiero transmitir es que por parte del Gobierno no ha habido ni habrá ningún ánimo de tapar, de esconder, de obstaculizar, de hacer nada”, dijo Boric, que calificó como “gravísimo” el caso por el que es investigado Monsalve.



“Acá ni yo, ni la ministra Tohá, ni nadie pensaría que esto se podía esconder. Y no era nuestra intención que se escondiera”.



En lo personal, el Mandatario también reconoció el impacto que tuvo al interior del Gobierno la denuncia contra el exsubsecretario.



“En lo humano evidentemente es devastador para todos, porque yo creo que todos quienes tratamos con el subsecretario Monsalve, valorábamos el trabajo que estaba haciendo en el cargo de seguridad”, comentó.



“SOLO SÉ UNA VERSIÓN



“Los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí. Eso me imagino que todos lo entenderán… Yo además sé sólo una versión. Creo que no me corresponde que dé esos detalles”, manifestó Boric, luego de haber entregado esa información, referida a que Monsalve revisó las cámaras del hotel.



Respecto de si hubo alteración de pruebas u obstrucción a la investigación, el Jefe de Estado dijo “no tener conocimiento de aquello”. Esta irrupción en el hotel, sin orden judicial, habría llevado al Ministerio Público a abrir otra arista en indagatoria contra Monsalve, esta vez por obstrucción a la investigación y una eventual infracción a la Ley de Inteligencia.



Boric hizo estas declaraciones en una actividad sobre adultos mayores del Gobierno en Lampa.