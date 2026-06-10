“Noche del terror” en Renaico: dos sujetos fueron detenidos luego de atacar con hacha a funcionarios municipales

La Policía de Investigaciones concretó la captura de dos sujetos acusados de atacar con un hacha a cuatro funcionarios municipales en Renaico, Región de La Araucanía. El hecho ocurrió el pasado 30 de mayo y ambos imputados, mayores de edad, serán formalizados por una serie de delitos violentos.

Los detenidos enfrentarán cargos por homicidio calificado frustrado, homicidio simple frustrado, lesiones menos graves, extorsión, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar e infracción a la Ley de Drogas, recogió Emol.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los funcionarios municipales fueron agredidos mientras desmontaban un escenario tras una actividad realizada en el sector Estación. El ataque ocurrió sin una provocación previa por parte de las víctimas.

Los afectados denunciaron que los agresores actuaban de manera errática y atacaban a cualquier persona que encontraban a su paso. La situación fue informada a personal policial, dando origen a una investigación liderada por la Brigada de Investigación Criminal de Angol.

Las diligencias permitieron ubicar un domicilio en el sector urbano de Renaico donde los imputados habrían cometido diversos delitos violentos. Según los antecedentes recopilados, varias víctimas habrían sido sometidas a graves agresiones físicas.

El comisario Juan Pablo Jara describió la violencia ejercida por los sujetos durante estos hechos. “Sometían a sus víctimas a vejámenes corporales, tales como golpiza, ahorcamiento, apuñalamiento en distintas partes del cuerpo, cortes de cabello, entre otros, empleando para lo anterior herramientas tales como taladro, destornilladores, cuchillos, tuberías de cobre, entre otros, resultando las víctimas con lesiones de carácter grave, con múltiples fracturas de tipo traumática”.

Allanamientos y detenciones

Los detectives gestionaron órdenes de detención, además de autorizaciones de entrada y registro ante el Juzgado de Garantía de Angol. Con esos antecedentes se realizaron allanamientos durante este martes en los domicilios vinculados a los imputados.

La PDI logró detener a ambos sujetos e incautó distintas especies asociadas a los delitos investigados. Entre ellas se encontraron dosis de ketamina, cocaína y cannabis sativa, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos presuntamente utilizados para cometer los ilícitos.

Los imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Angol para su respectivo control de detención. La audiencia permitirá iniciar el proceso de formalización por los delitos que se les atribuyen.