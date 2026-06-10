La postura de Kaiser sobre el enfrentamiento entre Camila Flores y Percy Marín por filtración de registros íntimos

Felipe Bianchi interrumpió el debate del programa “Sin Filtros” para informar sobre una noticia de último minuto relacionada con la senadora Camila Flores (RN). El conductor tomó la palabra mientras los panelistas analizaban temas de la contingencia política.

El periodista comentó una información que comenzaba a ganar espacio en distintos medios de comunicación. Se trataba de la declaración de Percy Marín respecto a la difusión de fotografías íntimas de la senadora.

Bianchi resumió el antecedente señalando que “habló el exmarido de la senadora Flores y negó haber participado en la divulgación de fotos íntimas”.

También destacó la repercusión que el caso estaba teniendo en redes sociales. “Es la tendencia número uno hoy en las redes. Vamos a ver a dónde avanza este caso del cual todos están hablando”, añadió antes de abrir el debate entre los invitados.

La intervención del diputado Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) marcó uno de los momentos más comentados del programa. El parlamentario, identificado como una persona cercana a Camila Flores, optó por tomar distancia de la discusión.

Kaiser manifestó su incomodidad frente al tema y pidió cautela al momento de abordarlo públicamente. “Yo preferiría no referirme al tema, porque ahí también hay una guagua, hay un niño. Yo preferiría eso, si nosotros estuviésemos en una sociedad menos curiosa y más respetuosa”, dijo, de acuerdo a La Cuarta.

Reacciones en el panel

Tras las palabras de Kaiser, la mayoría de los panelistas decidió no profundizar en la controversia. El ambiente en el estudio se inclinó por evitar mayores comentarios sobre la situación.

Pablo Maltés fue el único que intentó abrir la discusión. El panelista sostuvo que “la pregunta que hace el conductor no es si están de acuerdo con difundir videos, está preguntado si es que discutir sobre este asunto es una cuestión posible o no”, aunque no obtuvo respuesta de los demás participantes.

La controversia se produce meses después de que surgieran rumores sobre un supuesto romance entre Camila Flores y Johannes Kaiser. El tema tomó fuerza a comienzos de año a través de redes sociales.

Un usuario de X afirmó haber visto a ambos tomados de la mano y publicó una fotografía en un restaurante. Aunque no aparecieron más antecedentes ni pruebas que respaldaran la versión, la imagen se viralizó rápidamente y dio origen a numerosos comentarios en redes.

La esposa de Kaiser fue quien finalmente abordó públicamente esos rumores. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, decidió tomarse con humor la situación y burlarse de las especulaciones que circulaban en internet.