“Aunque sea la más desgraciada del mundo”: Alejandra Valle respalda a Camila Flores por la filtración íntima que sufrió

La periodista Alejandra Valle expresó una inesperada opinión respecto al caso que afecta a la senadora Camila Flores, quien denunció la difusión de imágenes privadas sin su consentimiento.

La parlamentaria se encuentra en el centro de la controversia luego de que se viralizaran fotografías que supuestamente la mostrarían en una situación íntima junto a un hombre al interior de su vivienda.

“Mi exmarido, coludido con otras personas, ha difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita y legal, hechos que he denunciado a la justicia y que espero que se investiguen con extremo rigor”, disparó Camila Flores, de acuerdo a La Hora.

En medio de la polémica, Alejandra Valle manifestó su apoyo en relación con la vulneración de la privacidad denunciada por la senadora.

“La divulgación de fotos sin el consentimiento de otra persona, más aquellos que también las publican o las reenvían, es un delito que está tipificado en la ley de violencia integral contra las mujeres”, sostuvo la panelista de La Voz de los que Sobran.

La comunicadora recordó que participó activamente en la discusión de dicha normativa, a partir de experiencias similares que afectaron a otras mujeres.

“Yo fui parte de esa discusión, incluso fui al Ministerio de la Mujer a entregar testimonio junto con Karen Paola en ese tiempo, que también habían salido unas fotos íntimas de ella”, recordó Alejandra Valle.

Crítica a la postura previa de Camila Flores

Valle también apuntó a la contradicción que, a su juicio, existe entre la situación actual de Flores y su posición frente a la legislación impulsada por sectores feministas.

“En esa ocasión estuvimos en esa discusión y finalmente quedó dentro de la ley. Ley contra la que Camila Flores votó en rechazo y hoy utiliza argumentos que el feminismo nos ha dado”, prosiguió la comunicadora.

Pese a sus diferencias políticas con la senadora, la periodista sostuvo que condena este tipo de hechos, los que calificó como una forma de violencia contra las mujeres.

“No la voy a defender en ese sentido, sin embargo, como persona tengo que decir que condeno que estas cosas pasen, porque la pornovengaza, así se llama efectivamente esto, es una forma de violencia y ninguna mujer se merece vivirla sea la más desgraciada del mundo como ha sido ella”, opinó Alejandra Valle.

Finalmente, la panelista insistió en la importancia de comprender el impacto que este tipo de acciones tienen sobre las víctimas y la necesidad de sancionarlas social y legalmente.

“Si queremos entender como sociedad, que eso es lo que importa al final cuando se hacen leyes, que cuando un hombre o una mujer usan la pornovenganza contra otra persona, eso no sólo es un delito sino que es algo que hace daño”, concluyó.