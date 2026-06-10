Home Internacional "violentas protestas en irlanda del norte luego del apuñalamiento ..."

Violentas protestas en Irlanda del Norte luego del apuñalamiento atribuido a un migrante sudanés

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, responsabilizó a la extrema derecha de fomentar la tensión en la provincia. “Este es la pura definición de racismo”, declaró a la cadena BBC, al referirse a los incidentes que incluso obligaron a familias inmigrantes a abandonar sus hogares.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Violentas protestas en Irlanda del Norte luego del apuñalamiento atribuido a un migrante sudanés

Los disturbios registrados en Irlanda del Norte dejaron este martes una noche de violencia, con vehículos, viviendas y autobuses incendiados. Los hechos ocurrieron en medio de protestas por el caso de un ciudadano sudanés acusado de apuñalar a una persona en Belfast el pasado lunes.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, responsabilizó a la extrema derecha de fomentar la tensión en la provincia. “Este es la pura definición de racismo”, declaró a la cadena BBC, al referirse a los incidentes que incluso obligaron a familias inmigrantes a abandonar sus hogares.

Diversos grupos contrarios a la inmigración convocaron manifestaciones en distintos puntos de la provincia británica. Sin embargo, los episodios más graves se concentraron en Belfast. Allí fue incendiado un autobús urbano junto a varios automóviles. Además, hombres encapuchados expulsaron a familias completas de sus viviendas bajo amenazas de incendio.

El servicio de bomberos de Irlanda del Norte enfrentó una intensa jornada de emergencias. Entre las 19:00 horas y la medianoche recibió 256 llamadas y realizó 62 intervenciones. La mayoría de ellas se registró en Belfast, donde fue necesario desplegar 21 unidades adicionales para responder a los incidentes.

El presunto autor del apuñalamiento comparece este miércoles ante un tribunal. El ciudadano sudanés, de 30 años, está acusado de intento de asesinato y de portar un arma blanca.

La Policía de Irlanda del Norte (PSNI) informó que la víctima permanece hospitalizada con “heridas importantes” en la cara, el cuello y la espalda. La agresión ocurrió la noche del lunes en el norte de Belfast.

Reacciones políticas ante la violencia

La ministra principal norirlandesa y líder del Sinn Féin, Michelle O’Neill, condenó los disturbios y los calificó como actos delictivos. También describió como una “cobardía repugnante” las acciones de encapuchados que expulsan a familias de sus hogares mediante incendios.

La dirigente nacionalista advirtió sobre el riesgo de utilizar el ataque para estigmatizar a personas inocentes. “El ataque en el norte de Belfast fue atroz e injustificable. Pero hay intentos peligrosos de explotar ese hecho para señalar y atacar a personas inocentes que simplemente intentan vivir, trabajar y criar a sus familias aquí”, señaló en X.

La vicejefa del Ejecutivo autonómico, Emma Little-Pengelly, llamó a la calma para evitar nuevos enfrentamientos. La representante unionista sostuvo que la violencia no “hace avanzar ninguna causa, sino que la perjudica”.

Little-Pengelly también alertó sobre las consecuencias de participar en actos violentos. “Participar en actos violentos -dijo- pone en riesgo tu propia seguridad y la de los demás y, en última instancia, causa un grave perjuicio y daño a cualquier causa o campaña que pretenda ser escuchada.”

Varias localidades de Irlanda del Norte han vivido episodios similares en los últimos años. Estas protestas violentas suelen surgir tras incidentes atribuidos a integrantes de la comunidad migrante de la provincia.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

DATO ÚTIL
Programa de Mejoramiento de Viviendas: ¿Quiénes pueden...

El subsidio busca favorecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de las familias, mediante proyectos de reparación o mejoramiento de las viviendas. A su vez, el dinero que entrega depende del tipo de obra que se pretende realizar.

Leer mas
Nacional
Contralora desmiente gestiones de Luis Hermosilla en s...

En una columna publicada este miércoles en El Mercurio, la contralora recordó que en 2018 interpuso un recurso protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto “pues la autoridad de la época me pidió la renuncia al cargo de subcontralora y Jueza de Cuentas, desconociendo la inamovilidad legal, sin debido proceso, y vulnerando mis derechos”.

Leer mas
Nacional
Expediente de Operación Tokio vincula a líder prófugo ...

Uno de los imputados tendría vínculos telefónicos con un cabecilla de la organización criminal que actualmente permanece prófugo y que ha sido relacionado con extorsiones y otros delitos investigados en la denominada Operación Tokio.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/