Violentas protestas en Irlanda del Norte luego del apuñalamiento atribuido a un migrante sudanés

Los disturbios registrados en Irlanda del Norte dejaron este martes una noche de violencia, con vehículos, viviendas y autobuses incendiados. Los hechos ocurrieron en medio de protestas por el caso de un ciudadano sudanés acusado de apuñalar a una persona en Belfast el pasado lunes.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, responsabilizó a la extrema derecha de fomentar la tensión en la provincia. “Este es la pura definición de racismo”, declaró a la cadena BBC, al referirse a los incidentes que incluso obligaron a familias inmigrantes a abandonar sus hogares.

Diversos grupos contrarios a la inmigración convocaron manifestaciones en distintos puntos de la provincia británica. Sin embargo, los episodios más graves se concentraron en Belfast. Allí fue incendiado un autobús urbano junto a varios automóviles. Además, hombres encapuchados expulsaron a familias completas de sus viviendas bajo amenazas de incendio.

El servicio de bomberos de Irlanda del Norte enfrentó una intensa jornada de emergencias. Entre las 19:00 horas y la medianoche recibió 256 llamadas y realizó 62 intervenciones. La mayoría de ellas se registró en Belfast, donde fue necesario desplegar 21 unidades adicionales para responder a los incidentes.

El presunto autor del apuñalamiento comparece este miércoles ante un tribunal. El ciudadano sudanés, de 30 años, está acusado de intento de asesinato y de portar un arma blanca.

La Policía de Irlanda del Norte (PSNI) informó que la víctima permanece hospitalizada con “heridas importantes” en la cara, el cuello y la espalda. La agresión ocurrió la noche del lunes en el norte de Belfast.

Reacciones políticas ante la violencia

La ministra principal norirlandesa y líder del Sinn Féin, Michelle O’Neill, condenó los disturbios y los calificó como actos delictivos. También describió como una “cobardía repugnante” las acciones de encapuchados que expulsan a familias de sus hogares mediante incendios.

La dirigente nacionalista advirtió sobre el riesgo de utilizar el ataque para estigmatizar a personas inocentes. “El ataque en el norte de Belfast fue atroz e injustificable. Pero hay intentos peligrosos de explotar ese hecho para señalar y atacar a personas inocentes que simplemente intentan vivir, trabajar y criar a sus familias aquí”, señaló en X.

La vicejefa del Ejecutivo autonómico, Emma Little-Pengelly, llamó a la calma para evitar nuevos enfrentamientos. La representante unionista sostuvo que la violencia no “hace avanzar ninguna causa, sino que la perjudica”.

Little-Pengelly también alertó sobre las consecuencias de participar en actos violentos. “Participar en actos violentos -dijo- pone en riesgo tu propia seguridad y la de los demás y, en última instancia, causa un grave perjuicio y daño a cualquier causa o campaña que pretenda ser escuchada.”

Varias localidades de Irlanda del Norte han vivido episodios similares en los últimos años. Estas protestas violentas suelen surgir tras incidentes atribuidos a integrantes de la comunidad migrante de la provincia.