Programa de Mejoramiento de Viviendas: ¿Quiénes pueden postular y cuáles son sus montos?

El Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios es un importante beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Este subsidio busca mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en áreas o localidades urbanas de más de 5 mil habitantes.

La ayuda consiste en proyectos de reparación o mejoramiento de las viviendas, y también proyectos de ampliación para combatir el hacinamiento.

Los montos del beneficio dependen del tipo de obra que se pretende realizar. A su vez, los tipos de proyectos que contempla el subsidio corresponden a:

Banco de Materiales

Discapacitados

Xilófagos

Suelos salinos

Patrimoniales

Cités

Montos que entrega el programa

Como se mencionó anteriormente, el dinero a entregar depende del tipo de obra, y específicamente, las cifras son:

Ampliación (vivienda hasta 40 m²): Entrega desde 120 a 504 UF

a Ampliación (vivienda sobre 40 m²): Entrega hasta 110 UF

Adecuación de viviendas: Entrega hasta 300 UF

Mejoramiento Estructural: Entrega hasta 100 UF

Instalaciones (Eléctrica, sanitaria, gas): Entrega hasta 90 UF

Mejoramiento de Envolvente (Térmico): Entrega hasta 80 UF

Mantención de la vivienda: Entrega hasta 55 UF

Respecto al ahorro mínimo que se necesita según el tipo de proyecto, la cantidad, en UF, es la siguiente:

Mejoramiento de vivienda: 3 UF

Ampliación: 5 UF

Adecuación de viviendas existentes: 7 UF

Requisitos

Por su parte, la postulación puede ser de manera individual o grupal. El proceso contempla a personas que sean propietarias o asignatarias de una vivienda, que cumpla con algunas de las siguientes características:

Viviendas sociales cuyo valor (avalúo fiscal) no supere las 950 UF.

Construidas o compradas con subsidio habitacional Minvu.

Construidas por Serviu o sus antecesores legales.

En tanto, los requisitos que deben cumplir los postulantes son: