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Programa de Mejoramiento de Viviendas: ¿Quiénes pueden postular y cuáles son sus montos?

El subsidio busca favorecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de las familias, mediante proyectos de reparación o mejoramiento de las viviendas. A su vez, el dinero que entrega depende del tipo de obra que se pretende realizar.

Leonardo Medina
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Programa de Mejoramiento de Viviendas: ¿Quiénes pueden postular y cuáles son sus montos?

El Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios es un importante beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Este subsidio busca mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en áreas o localidades urbanas de más de 5 mil habitantes.

La ayuda consiste en proyectos de reparación o mejoramiento de las viviendas, y también proyectos de ampliación para combatir el hacinamiento.

Los montos del beneficio dependen del tipo de obra que se pretende realizar. A su vez, los tipos de proyectos que contempla el subsidio corresponden a: 

  • Banco de Materiales
  • Discapacitados
  • Xilófagos
  • Suelos salinos
  • Patrimoniales
  • Cités

Montos que entrega el programa

Como se mencionó anteriormente, el dinero a entregar depende del tipo de obra, y específicamente, las cifras son: 

  • Ampliación (vivienda hasta 40 m²): Entrega desde 120 a 504 UF
  • Ampliación (vivienda sobre 40 m²): Entrega hasta 110 UF
  • Adecuación de viviendas: Entrega hasta 300 UF
  • Mejoramiento Estructural: Entrega hasta 100 UF
  • Instalaciones (Eléctrica, sanitaria, gas): Entrega hasta 90 UF
  • Mejoramiento de Envolvente (Térmico): Entrega hasta 80 UF
  • Mantención de la vivienda: Entrega hasta 55 UF

Respecto al ahorro mínimo que se necesita según el tipo de proyecto, la cantidad, en UF, es la siguiente: 

  • Mejoramiento de vivienda: 3 UF 
  • Ampliación: 5 UF
  • Adecuación de viviendas existentes: 7 UF

Requisitos

Por su parte, la postulación puede ser de manera individual o grupal. El proceso contempla a personas que sean propietarias o asignatarias de una vivienda, que cumpla con algunas de las siguientes características:

  • Viviendas sociales cuyo valor (avalúo fiscal) no supere las 950 UF.
  • Construidas o compradas con subsidio habitacional Minvu.
  • Construidas por Serviu o sus antecesores legales.

En tanto, los requisitos que deben cumplir los postulantes son: 

  • Ser mayor de 18 años.
  • Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para extranjeros con permanencia definitiva y Certificado de Permanencia Definitiva (emitido por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o por la Policía de Investigaciones de Chile).
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH). En el caso de las postulaciones individuales, las personas no deben superar el tramo del 60% del RSH. Para postulaciones grupales, el 60% de los integrantes del grupo que postula, debe pertenecer hasta el 60%, la diferencia puede superar los tramos del RSH.
  • Contar con el ahorro mínimo que exige la alternativa a la cual se espera postular. El dinero debe estar depositado en una cuenta de ahorro el último día del mes anterior a la postulación.
  • Contar con la asesoría de una Entidad Patrocinante (ex -Prestador de Servicios de Asistencia Técnica, PSAT), los cuales se pueden consultar en www. minvu.cl.
  • Contar con un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del Minvu, para la ejecución de las obras.
  • Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), cuando el proyecto lo requiera.
Source Texto: La Nación/Foto: Meganoticias
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