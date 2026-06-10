Programa de Mejoramiento de Viviendas: ¿Quiénes pueden postular y cuáles son sus montos?

El Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios es un importante beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Este subsidio busca mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en áreas o localidades urbanas de más de 5 mil habitantes.
La ayuda consiste en proyectos de reparación o mejoramiento de las viviendas, y también proyectos de ampliación para combatir el hacinamiento.
Los montos del beneficio dependen del tipo de obra que se pretende realizar. A su vez, los tipos de proyectos que contempla el subsidio corresponden a:
- Banco de Materiales
- Discapacitados
- Xilófagos
- Suelos salinos
- Patrimoniales
- Cités
Montos que entrega el programa
Como se mencionó anteriormente, el dinero a entregar depende del tipo de obra, y específicamente, las cifras son:
- Ampliación (vivienda hasta 40 m²): Entrega desde 120 a 504 UF
- Ampliación (vivienda sobre 40 m²): Entrega hasta 110 UF
- Adecuación de viviendas: Entrega hasta 300 UF
- Mejoramiento Estructural: Entrega hasta 100 UF
- Instalaciones (Eléctrica, sanitaria, gas): Entrega hasta 90 UF
- Mejoramiento de Envolvente (Térmico): Entrega hasta 80 UF
- Mantención de la vivienda: Entrega hasta 55 UF
Respecto al ahorro mínimo que se necesita según el tipo de proyecto, la cantidad, en UF, es la siguiente:
- Mejoramiento de vivienda: 3 UF
- Ampliación: 5 UF
- Adecuación de viviendas existentes: 7 UF
Requisitos
Por su parte, la postulación puede ser de manera individual o grupal. El proceso contempla a personas que sean propietarias o asignatarias de una vivienda, que cumpla con algunas de las siguientes características:
- Viviendas sociales cuyo valor (avalúo fiscal) no supere las 950 UF.
- Construidas o compradas con subsidio habitacional Minvu.
- Construidas por Serviu o sus antecesores legales.
En tanto, los requisitos que deben cumplir los postulantes son:
- Ser mayor de 18 años.
- Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para extranjeros con permanencia definitiva y Certificado de Permanencia Definitiva (emitido por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o por la Policía de Investigaciones de Chile).
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH). En el caso de las postulaciones individuales, las personas no deben superar el tramo del 60% del RSH. Para postulaciones grupales, el 60% de los integrantes del grupo que postula, debe pertenecer hasta el 60%, la diferencia puede superar los tramos del RSH.
- Contar con el ahorro mínimo que exige la alternativa a la cual se espera postular. El dinero debe estar depositado en una cuenta de ahorro el último día del mes anterior a la postulación.
- Contar con la asesoría de una Entidad Patrocinante (ex -Prestador de Servicios de Asistencia Técnica, PSAT), los cuales se pueden consultar en www. minvu.cl.
- Contar con un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del Minvu, para la ejecución de las obras.
- Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), cuando el proyecto lo requiera.