Sistema frontal deja sin luz a 8.000 personas en la zona central: en Santiago lluvias bajarán a las 15:00 horas

Cerca de 8.000 clientes comenzaron la jornada afectados por cortes de suministro eléctrico debido a las lluvias que se registran en la zona central del país. Las interrupciones del servicio se reportaron durante las primeras horas de este miércoles, en medio del avance del sistema frontal.

Este primer frente de dos eventos meteorológicos previstos para los próximos días dejará entre 10 y 15 milímetros de agua en sectores costeros. Además, las ráfagas de viento se hicieron sentir antes de la llegada de las precipitaciones, generando diversas complicaciones.

La Región de O’Higgins concentra gran parte de las interrupciones del servicio eléctrico. En comunas como Pichilemu y San Vicente de Tagua-Tagua, cerca de 6.500 familias permanecen sin energía producto de las condiciones climáticas.

Las lluvias también se han dejado sentir en la Región Metropolitana. Las precipitaciones continuarán, al menos, durante gran parte de este miércoles, acompañadas por bajas temperaturas y viento en algunos sectores.

Los cortes de luz comenzaron a registrarse en distintas comunas de Santiago con las primeras precipitaciones. Así lo reflejan los reportes iniciales entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Las autoridades mantienen monitoreo sobre la evolución del sistema frontal y sus efectos en la distribución eléctrica. Se espera que las condiciones meteorológicas sigan generando complicaciones durante parte de la jornada.

¿Hasta qué hora lloverá?

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, entregó una proyección sobre el comportamiento de las precipitaciones en la capital. Según explicó, la lluvia comenzaría a disminuir cerca de las 15:00 horas.

Tras el término de las precipitaciones se prevé un marcado descenso de las temperaturas. El ingreso de aire frío favorecerá condiciones invernales más intensas durante las próximas horas.

Se espera que cerca de las 18:00 horas los termómetros marquen entre 8°C y 6°C. A ello se sumará un ambiente húmedo y cielos despejados durante la noche.

Las condiciones posteriores al sistema frontal podrían favorecer temperaturas bajo cero durante la mañana de este jueves. El escenario anticipa una jornada especialmente fría en varios sectores de la Región Metropolitana.