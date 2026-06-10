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Fue a comprar un celular en El Bosque y quedó a merced de dos delincuentes “extremadamente peligrosos”

La presunta víctima, de 18 años, acudió a Carabineros para relatar que había coordinado la compra del equipo a través de redes sociales. Según su testimonio, fue citado a un domicilio ubicado en la intersección de las calles Antonio Varas y Los Pinares.

Eduardo Córdova
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Fue a comprar un celular en El Bosque y quedó a merced de dos delincuentes “extremadamente peligrosos”

Dos delincuentes catalogados como “extremadamente peligrosos” fueron detenidos este martes en la comuna de El Bosque, luego de ser denunciados por el presunto intento de secuestro de un joven al que supuestamente le venderían un teléfono celular.

La presunta víctima, de 18 años, acudió a Carabineros para relatar que había coordinado la compra del equipo a través de redes sociales. Según su testimonio, fue citado a un domicilio ubicado en la intersección de las calles Antonio Varas y Los Pinares, recogió Radio Cooperativa.

Una vez dentro del inmueble, dos sujetos lo llevaron hasta el patio de la vivienda. Allí intentaron cubrirle el rostro con una capucha y, al resistirse, comenzaron a golpearlo reiteradamente.

El joven logró escapar en medio del temor y la tensión del momento. Tras zafarse de sus captores por unos segundos, saltó una pandereta y huyó del lugar para pedir ayuda a vecinos del sector.

Los residentes acompañaron a la víctima hasta una comisaría, donde realizó la denuncia correspondiente. Con esos antecedentes, Carabineros inició las diligencias para ubicar a los responsables.

Carabineros llegó posteriormente al inmueble señalado por el afectado y concretó la detención de dos hombres. En el procedimiento también se incautó un arma de fuego junto con su respectiva munición.

Antecedentes de los imputados

El fiscal Francisco Carrasco afirmó que ambos detenidos “tienen antecedentes bastante graves”. Además, precisó: “De hecho, los dos tienen antecedentes recientes y un historial criminal bastante extenso que se remonta hace más de 15 años atrás”.

El persecutor también destacó que “uno de ellos tiene incluso un homicidio consumado, y el otro imputado que tiene dos condenas por delitos de la Ley de Drogas, habiendo cumplido una última pena privativas de libertad hace poco tiempo”.

Los imputados “tienen, además, antecedentes por porte de arma cortopunzante, relacionados con la Ley de Armas”. En ese contexto, Carrasco enfatizó que “estamos hablando de sujetos extremadamente peligrosos”.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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