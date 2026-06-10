Home Nacional "alvarado responsabiliza a boric del problema con el cae por anunc..."

Alvarado responsabiliza a Boric del problema con el CAE por anunciar condonación de deudas

El biministro del Interior y de la Segegob dijo que “yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema (CAE y secreto bancario) y no mezcle situaciones. Primero, él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Alvarado responsabiliza a Boric del problema con el CAE por anunciar condonación de deudas

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, dijo este miércoles que gran parte del problema del Crédito con Aval del Estado (CAE) fue causado por el anuncio del expresidente Boric de condonar esa deuda.

En un punto de prensa en La Moneda, el secretario de Estado respondió a las críticas de Boric por una supuesta contradicción del Gobierno por embargar las cuentas bancarias de los deudores. Y, paralelamente, rechazar el levantamiento del secreto bancario sin orden judicial.

“Son dos cosas totalmente distintas. Y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones. Primero, él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar”, dijo Alvarado.

Añadió que esas personas que tienen “ingresos suficientes, más de 3 millones y medio de pesos, no van a reprogramar y tenemos legítimo derecho de cobrar esa plata que corresponden a todos los chilenos”.

Indicó que “obviamente, cuando a cientos, a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar. En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está motivada por esa promesa”.

“No voy a calificar los dichos de él, solamente decir de que este Gobierno es un Gobierno serio, un Gobierno responsable, y que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos, de personas que hace muchos años están debiendo y que tienen ingresos superiores a tres millones y medio de pesos”, cerró Alvarado.

Boric: “Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos“ por deudas de estudio
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
La postura de Kaiser sobre el enfrentamiento entre Cam...

Felipe Bianchi comentó en “Sin Filtros” una información que comenzaba a ganar espacio en distintos medios de comunicación. Se trataba de la declaración de Percy Marín respecto a la difusión de fotografías íntimas de la senadora.

Leer mas
Nacional
Sistema frontal deja sin luz a 8.000 personas en la zo...

Este primer frente de dos eventos meteorológicos previstos para los próximos días dejará entre 10 y 15 milímetros de agua en sectores costeros. Además, las ráfagas de viento se hicieron sentir antes de la llegada de las precipitaciones, generando diversas complicaciones.

Leer mas
DATO ÚTIL
Programa de Mejoramiento de Viviendas: ¿Quiénes pueden...

El subsidio busca favorecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de las familias, mediante proyectos de reparación o mejoramiento de las viviendas. A su vez, el dinero que entrega depende del tipo de obra que se pretende realizar.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/