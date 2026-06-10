Boric: “Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos“ por deudas de estudio

El expresidente Gabriel Boric, a través de su cuenta de X, rechazó los embargos de dinero desde cuentas bancarias que en los últimos días han sufrido algunos deudores de Crédito con Aval del Estado (CAE). Medida ejecutada por la Tesorería General de la República.



El exmandatario responsabilizó a la derecha de haberse opuesto al proyecto que él presentó y que buscaba reemplazar el CAE por el FES (Financiamiento Público para la Educación Superior).



También pidió a la oposición que impulse medidas para aliviar las obligaciones de los deudores.



“Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras”, escribió.

Levantamiento del secreto bancario

Añadió que “hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares. Y mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario. Pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos”.

¿Dónde están las prioridades?

Boric se preguntó además: “¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?”.



El exmandatario indicó que le entregaba su “solidaridad a quienes hoy ven y viven con estupefacción estas inaceptables contradicciones de la política”.



“Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio, retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento de la educación que sea justo y no una carga eterna. Y por otro lado, continuar firmes en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero”, cerró en redes sociales.