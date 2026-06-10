Expediente de Operación Tokio vincula a líder prófugo del Tren de Aragua con el crimen del teniente Sánchez

Uno de los imputados por el homicidio del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, ocurrido en 2024, mantenía entre sus contactos telefónicos a uno de los principales líderes del Tren de Aragua. Se trata del ciudadano venezolano Josué David Ramírez.

El imputado tendría vínculos telefónicos con un cabecilla de la organización criminal que actualmente permanece prófugo y que ha sido relacionado con extorsiones y otros delitos investigados en la denominada Operación Tokio, recogió Emol.

Un informe de la PDI, identificado como el N°542, detalla el papel de uno de los objetivos investigativos más buscados por la policía civil y la Fiscalía Metropolitana Sur. Los antecedentes indican que integrantes del Tren de Aragua han sido vinculados a sicariatos, secuestros con resultado de muerte, extorsiones y operaciones de lavado de dinero, recogió Emol.

El nombre de Jefrey Jesús Miranda Pinto aparece reiteradamente en distintas investigaciones relacionadas con la organización criminal. El sujeto es conocido por los alias “Yefri”, “Yefri San Agustín” y “Shelby”. Este último apodo hace referencia al protagonista de la serie de Netflix Peaky Blinders.

Vínculos con el caso Emmanuel Sánchez

El reporte policial explica el origen de esta línea investigativa. “En el presente proceso investigativo se logró establecer que el líder de la estructura criminal corresponde a un sujeto conocido como ‘Yefri’, ‘Yefri San Agustín’ o ‘Shelby’, individualizado como Jefrey Jesús Miranda Pinto, venezolano. Bajo este contexto se efectuó un levantamiento y análisis de información relacionada con el sujeto, principalmente, a través de eventuales contactos telefónicos asociados desde otras causas de interés. Dicha búsqueda se genera por nombres, apellidos y las distintas formas de escribir cada uno de ellos”, dice el documento.

La investigación también identificó conexiones entre Miranda Pinto y causas penales de alta connotación pública. Entre ellas figura el asesinato del teniente Emmanuel Sánchez. El crimen ocurrió el 10 de abril de 2024 en Quinta Normal.

La PDI detalló que uno de los contactos asociados a “Yefri” corresponde a Josué David Ramírez. Sobre ese punto, el informe señala: “La primera de ellas asociada a la causa (…) ‘Homicidio del teniente Sánchez’, ocurrido el día 10 de abril del 2024, en la comuna de Quinta Normal y el sujeto que mantiene dentro de su libreta de contacto a Yefrei Jesús, corresponde a Josué David Ramírez, quien es imputado por homicidio en dicha causa y actualmente se encuentra en prisión preventiva”.

Otros vínculos detectados en la investigación

El documento también relaciona a Miranda Pinto con la denominada “Secuestro Operación Infierno”. Esta causa indaga delitos ocurridos entre diciembre de 2023 y enero de 2024 en distintas comunas de la Región Metropolitana.

En esa investigación aparece mencionado Edward González Araujo, quien mantenía registrado un número asociado a “Yefri Jesús”. El reporte agrega que está imputado por secuestro, tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita. Actualmente permanece en prisión preventiva.

El mismo nombre también surgió en una causa por tráfico de drogas registrada en San Antonio durante 2023. Además, otras agendas telefónicas revisadas por los investigadores lo vinculan con distintos imputados relacionados con el crimen organizado.

La PDI destacó que el análisis de teléfonos incautados ha permitido identificar patrones comunes entre diversas investigaciones. Sobre este hallazgo, el informe sostiene: “Lo anterior corresponde al resultado del vaciado y análisis de los teléfonos celulares incautados o vinculados a personas investigadas en diversas causas penales, permitiendo determinar que tales coincidencias provienen de investigaciones relacionadas con fenómenos de crimen organizado transnacional”.

El reporte también menciona a Carlos Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, otro de los líderes vinculados al Tren de Aragua. El documento precisa que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario “La Picota”, en Bogotá, Colombia. Allí su celda fue intervenida en el marco de un trabajo coordinado entre autoridades.

Conclusiones de la PDI

Finalmente, la policía civil concluyó que las coincidencias detectadas constituyen un antecedente relevante para las investigaciones en curso. Según el informe, “la reiteración de contactos comunes entre distintas investigaciones, sumada a la asociación previa de estos sujetos con dicha estructura criminal, constituye un antecedente relevante que permite inferir la existencia de redes de interacción y coordinación entre personas investigadas en causas vinculadas al crimen organizado transnacional, específicamente, relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua”.