Macaya pide a Boric guardar un “respetuoso silencio” por deudores del CAE

El senador Javier Macaya (UDI) criticó los dichos del expresidente Boric, en su cuenta de X, sobre los embargos hechos por la Tesorería General de la República a las cuentas bancarias de deudores del Crédito con Aval de Estado (CAE).



En una entrevista con Radio Duna, el parlamentario dijo que “con el respeto que me merece la investidura del expresidente Gabriel Boric, le pediría que guarde un respetuoso silencio respecto de cosas que están ocurriendo hoy día en la discusión pública. Pues muchas de ellas tienen que ver con su responsabilidad”.

“Lo que pasa con los deudores del CAE se debe a una promesa que él hizo”

Según el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, “lo que pasa con los deudores del CAE se debe a una promesa que él hizo respecto de este tema (terminar con e crédito). Es su responsabilidad, tal como la situación fiscal de Chile. Que nunca antes en nuestra historia desde el regreso de la democracia había estado tan deteriorada”.



Boric se preguntó en redes sociales “por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas. Y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar”.

“En gran parte es responsable de la actual situación fiscal del país”

Macaya añadió que “es obvio que hay una responsabilidad (de Gabriel Boric). Que él venga ahora a hacer gárgaras de una promesa que personalmente incumplió respecto de los deudores del CAE. Y de manera particular cuando se trata de personas que tienen ingresos en muchos casos superiores a los tres millones de pesos, me sugiere que sería más prudente de su parte guardar silencio. Insisto con respeto a esto, pues en gran parte es responsable de la actual situación fiscal del país”.



El senador de la UDI defendió los embargos hechos a deudores del CAE, al indicar que esa medida “me parece que va en la línea adecuada de recuperación de recursos públicos que son de propiedad de todos los chilenos. Lo que se ha hecho es justo si hay situaciones donde puede haber mal uso de datos. Y evidentemente no tengo inconveniente en que esas personas puedan recurrir a las vías administrativas y judiciales”.

Secreto bancario

Sobre la discusión por el secreto bancario, el parlamentario indicó su disposición a avanzar en esa materia, aunque estableciendo resguardos judiciales.



“No hay ningún inconveniente en que se levante siempre y cuando sea con control judicial. No es nada más que eso”, dijo.



Al respecto agregó que lo correcto sería que tal acción se desarrollara en un período acotado de tiempo.



“Que ese control judicial sea dado con una autorización de máximo 24 horas y que haya un juez especial de turno siempre a cargo de este tema. Nos parece que pueden ser medidas sobre las que se podría construir un acuerdo”, cerró el senador de la UDI.