Trump: “Irán tarda demasiado en negociar, tendrá que pagar las consecuencias”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a Irán de “tardar demasiado” en el proceso de negociaciones. Advirtió de que “ahora tendrán que pagar las consecuencias”.

Esto horas después de un nuevo intercambio de ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril y en medio del proceso de conversaciones mediado por Pakistán.



“Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Próximo está muerto! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!”, dijo el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales.

“El Ejército iraní es un completo desastre”

Añadió que “el Ejército iraní es un completo desastre”. “Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe. Han sido totalmente derrotados”, apuntó, sin especificar si esto implica que Estados Unidos lanzará nuevos ataques contra el país asiático.



Las palabras de Trump llegan después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos confirmara a última hora del martes ataques “con munición de precisión” contra distintos puntos de Irán, próximos al estrecho de Ormuz. Alegando que se trata de una acción “en legítima defensa” después de que un helicóptero militar se estrellara en la zona, un incidente calificado de “derribo” por el propio Trump.



En respuesta, Irán ha reivindicado una oleada de ataques con drones y misiles contra bases estadounidenses en la región. Tras lo que Jordania y Bahréin han confirmado interceptaciones en sus espacios aéreos, mientras que Kuwait ha activado sus sistemas de defensa antiaérea. Sin más detalles sobre posibles víctimas o daños.



Estos nuevos enfrentamientos han tenido lugar después de que Trump asegurara el martes que las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz que dé por terminado al conflicto en Oriente Próximo están “en la recta final”. Y adelantara que podría terminar de cerrarse “en dos o tres días”, después del intercambio de ataques entre las fuerzas iraníes e israelíes entre el domingo y el lunes.