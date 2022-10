Oposición exigió salida de Nicolas Valenzuela del directorio de Metro

Chile Vamos y el Partido Republicano exigieron la salida de Nicolás Valenzuela Levi del directorio de Metro de Santiago. En caso contrario, las colectividades de derecha advirtieron que no aprobarán la partida económica para la empresa de transporte subterráneo en el marco de la discusión por la Ley de Presupuestos 2023.



Así lo dio a conocer una declaración firmada por los diputados Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI), Francisco Undurraga (Evópoli) y José Carlos Meza (Republicanos).



En el documento los legisladores de oposición aludieron a publicaciones emitidas por Valenzuela Levi en el marco del estallido social de 2019, como un tuit donde indicó: ““Evadir, no pagar, otra forma de luchar #EvasionMasiva”.



Luego indicaron que ello “resulta de gravedad no solo por el llamado que importa a transgredir normas básicas de nuestra convivencia social, sino en cuanto constituye una apología a conductas que afectan directamente al patrimonio de la empresa en la cual Valenzuela Levi se desenvuelve como directivo”.



“Se trata de conductas que fueron el antecedente inmediato de actos de vandalismo y destrucción que tuvieron desastrosas consecuencias para miles de chilenos y chilenas. Una de ellas, fue la destrucción a gran escala del Metro de Santiago”, añadieron.



A ello sumaron “una adhesión a fórmulas violentas que son inaceptables en una sociedad pluralista y democrática. Insinuaciones en relación a la quema de iglesias, o fotografías relevando la imagen del denominado ‘Perro Matapacos'”.



Los parlamentarios indicaron que Chile “atraviesa por una crisis de seguridad y ha sido testigo del reciente homicidio y la agresión de funcionarios de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones, cuestión que, en gran medida, se explica por la falta de apoyo político y el debilitamiento sistemático de la autoridad policial de quienes hoy están en el gobierno”.



En esa línea, señalaron que “la figura del denominado ‘Perro Matapacos’ es quizás la muestra más evidente de la intención consciente de socavar la autoridad policial, conducta en la que Valenzuela Levi participaba por medio de sus redes sociales”.



De esta manera, los diputados afirmaron que “de mantenerse en el directorio de la Empresa Metro el señor Valenzuela Levi, rechazaremos los programas y transferencias presupuestarias relacionadas con la misma en el marco de la discusión del Presupuesto Público para el año 2023”.



Advirtieron que “la actual crisis económica, nos obliga a procurar el uso eficiente de los recursos fiscales y las acciones de Valenzuela Levi, van justamente en la línea contraria a la política anti evasión que con tanta fuerza ha impulsado Metro S.A. y que busca resguardar el patrimonio público”.



“Llamamos al Gobierno a dar una señal contundente de reproche a la violencia y de compromiso con los valores democráticos, disponiendo la salida de Valenzuela Levi de su asiento en el Directorio de Metro”, sentenciaron.